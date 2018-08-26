اكتشاف مقابر جماعية منحوتة في الصخر بالإسكندرية البطلمية

العثور على هياكل عظيمة في فوضى بسبب الحرب العالمية الثانيةالمال- خاصاكتشفت البعثة الأثرية المصرية برئاسة فهيمة النحاس مدير عام الحفائر بالإسكندرية، عن جزء من الجبانة الغربية لمدينة الأسكندرية البطلمية أثناء عمل مجسات أثرية للموقع لبناء سور داخلى بورش السكة الحديد بجبل الزيتون بالاسكند

العثور على هياكل عظيمة في فوضى بسبب الحرب العالمية الثانية





المال- خاص



اكتشفت البعثة الأثرية المصرية برئاسة فهيمة النحاس مدير عام الحفائر بالإسكندرية، عن جزء من الجبانة الغربية لمدينة الأسكندرية البطلمية أثناء عمل مجسات أثرية للموقع لبناء سور داخلى بورش السكة الحديد بجبل الزيتون بالاسكندرية.



وأوضح د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار أن الوزارة قامت باعتماد مبلغ مالى لعمل حفائر إنقاذ بالمنطقة عن طريق بعثة أثرية تابعة لوزارة الأثار تحت إشراف الدكتور خالد أبوالحمد مدير عام آثار الإسكندرية.



وأشار د.أيمن عشماوي رئيس قطاع الأثار المصرية أنه أثناء أعمال البعثة تم الكشف عن مقابر جماعية منحوتة فى الصخر عبارة عن وحدات معمارية منفصلة، تتكون كل وحدة من سلم يؤدى إلى قاعة صغيرة ربما كانت تستغل كاستراحة للزوار، ثم فناء مربع مفتوح يحيطه فتحات للدفن، بالإضافة إلى صهريج للأغراض الجنائزية واستخدامات الزوار من أهل المتوفى.



وأضاف أنه من المرجح أن تكون المقابر قد استخدمت لفترات زمنية طويلة وكانت تخض الطبقات الفقيرة من المجتمع. وبها طبقات ملونة من الملاط ذات زخارف و طبقات ملاط بسيطة لاتحتوى على أية زخارف بما يعكس الظروف الاقتصادية للمجتمع.



و أكد د. عشماوي، أن الفحص المبدئي يوضح أنه تم تعديل التخطيط المعمارى لبعض المقابر فيما بعد عبر الزمن حيث أضيفت بعض الأحواض وأغلقت بعض فتحات الدفن بما يؤكد أن أجيال متلاحقة أعادت استخدام هذه المقابر.



وقال أبوالحمد إنه تم العثور أيضا على العديد من أوانى المائدة التى كان يستخدمها اهل المتوفى وقت الزيارة، بالاضافة الي مسارج للاضاءة عليها زخارف مميزة منها حيوانات تأكل أو تٌرضع صغارها.

كما تم العثور على أوانى زجاجية وفخارية عثر عليها فى الدفنات كقرابين مع المتوفى وامفورات للدفن بالإضافة إلى قطع دائرية من الفخار عليها زخارف بارزة لبعض فتيات ربما راقصات

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على هياكل عظمية فى حالة فوضى بسبب ما تعرض له الموقع من تدمير فى ثلاثينات القرن الماضى أثناء عمل السكة الحديد على يد الإنجليز وفيما بعد بسبب غارات الحرب العالمية الثانية.