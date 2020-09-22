اكتشاف مركزين لعلاج الإدمان داخل «فيلتين» بالجيزة.. وضبط 109 أشخاص

كشفت أجهزة الأمن عن مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة، بعد اتخاذ القائمين على إدارتهما من فيلتين بمنطقة شبرا منت، مركزًا لاحتجاز متعاطي المخدرات، وضبطت الجناة.

استغلال فيلتين في علاج الإدمان بدون ترخيص

ترجع التفاصيل، إلى ضبط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات، فيلتين مستأجرتين بمنطقة شبرا منت بالجيزة، تدار كمنشأتين طبيتين لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

وأوضحت التحريات احتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهما، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة.

7 أشخاص مسجلين قائمين على الإدارة.. وضبط 102 شخص محتجز

وضبطت أجهزة الأمن 7 أشخاص من القائمين على إدارة الفيلتين يوجد لهم معلومات جنائية، وكذا 102 شخص من المتعاطين مُحتجزين بدون وجه حق داخلهما، ومتواجدين من فترات مختلفة.

وعثرت أجهزة الأمن على 2 أمبول مخدر، 1000 قرص مهدئ للحالة النفسية، 120 قرص من أدوية التأمين الصحي، 5 سجل دفتري لإثبات النزلاء، مبالغ مالية مُحصلة منهم، 2 شهادة طبية مزورة.

مخالفات

وتبين وجود مخالفات بالفيلتين عبارة عن إدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص، عدم وجود تجهيزات طبية بالمكان، عدم توفير وسائل السلامة الصحية بالموقع.

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات ما يحصلون عليه من الأشخاص المدمنين المحتجزين.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.