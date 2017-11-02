اكتشاف فصيلة جديدة لقردة إنسان الغابة في إندونيسيا

متابعات تعرف باحثون على فصيل جديد من قردة إنسان الغاب في جزيرة سومطرة الإندونيسيةوأكدوا بحسب تقرير نقله موقع تلفزيون سكاي نيوز عربية أن مجموعة صغيرة منها في غابة باتانغ تورو تستحق وصفها بأنها فصيل ثالث من الحيوان الثديي الذي يعيش على الأشجار.وقال الباحثون الخميس إن هذه القردة تتميز باختلا

متابعات

تعرف باحثون على فصيل جديد من قردة إنسان الغاب في جزيرة سومطرة الإندونيسية

وأكدوا بحسب تقرير نقله موقع تلفزيون سكاي نيوز عربية أن مجموعة صغيرة منها في غابة باتانغ تورو تستحق وصفها بأنها فصيل ثالث من الحيوان الثديي الذي يعيش على الأشجار.

وقال الباحثون الخميس إن هذه القردة تتميز باختلافات جينية وعظمية، واختلافات في أسنانها مقارنة بالنوعين الأخريين من إنسان الغاب (أورانغوتان).

وبذلك، يصل عدد أنواع قردة إنسان الغاب الموجودة في أنحاء العالم إلى سبعة، بخلاف الغوريلا الشرقية والغربية في أفريقيا والشامبانزي والبونوبوس.

ويشعر الباحثون بقلق على مستقبل النوع الجديد الذين أطلقوا عليه اسم تابانولي أورانغوتان، على أن يكون اسمه العلمي (بونغوتابانولينسيس).

وقال عالم الأحياء ماثيو نواك من برنامج سوماطران أورانعوتان”لا يوجد أكثر من 800 قرد متبقية منها في ثلاث مناطق غابات”.

وبخلاف الصيد البشري، يقول نواك: “إن مناطق كبيرة من مواطن عيش تابانولي مهددة بشدة من تغير الموئل إلى الزراعة واستكشاف المعادن والاستغلال، ومن مشروع كبير لإنتاج الطاقة الكهرومائية وآخر لإنتاج الطاقة الحرارية”.