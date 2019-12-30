اكتشاف عصابة سرقة البترول من خط شركة لتمويل السفن بالسويس

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية -اليوم الإثنين- القبض على المتهمين بارتكاب واقعة سرقة البترول من خط إحدى الشركات الخاصة بتمويل السفن بمحافظة السويس، بعد تكوينهم تشكيلًا عصابيًا بينهم لسرقة الخطوط الممتدة من المناطق الجبلية.

تبلغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس من موظف بإحدى الشركات لتمويل السفن، باكتشافه تركيب 2 كلبس، على خط السولار الخاص بالشركة والموازى لطريق “السويس/ العين السخنة”، وسرقة المنتج الخاص منه.

ووجهت وزارة الداخلية بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما، أثناء ترددهما على إحدى المدقات الجبلية بدائرة القسم.

وعثر بحوزة أحدهما على بندقية خرطوش، 2 طلقة لذات العيار، سيارة ملاكى.

وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، أقرا بإرتكابهما للواقعة.

وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية.

وأكدوا على تصريف متحصلات السرقة بالبيع، واقتسامها فيما بينهما.

واعترف أحدهما بأن السلاح المضبوط بحوزته يستخدمه فى تأمينهما أثناء قيامهما بإرتكاب جرائمهما، والسيارة من متحصلات السرقة.

واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.