استثمار

اكتشاف عدد من المقابر ذات الطرز المختلفة بجبانة الحامدية شرق سوهاج (صور)

المقابر ذات طرز متعددة يصل عددها إلى قرابة 250 مقبرة محفورة في عدة مستويات في الجبل
السيد فؤاد 8:00 م, الثلاثاء, 11 مايو 21 8:00 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

في إطار مشروع التوثيق والتسجيل الأثري للمقابر الصخرية الموجودة بجبانة الحامدية بالجبل الشرقي بمحافظة سوهاج، نجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن عدد ضخم من المقابر الصخرية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تلك المقابر ذات طرز متعددة يصل عددها إلى قرابة 250 مقبرة محفورة في عدة مستويات في الجبل، ومنها مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن.

وتمتد تلك المقابر إلى فترات زمنية تتراوح بين نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي.

وأشار إلى أن من النماذج المكتشفة للمقابر، مقبرة ترجع إلى نهاية الدولة القديمة مكونه من مدخل يؤدي إلى صالة عرضية وبئر للدفن بالجنوب الشرقي، وهي عبارة عن ممر منحدر يؤدي إلى غرفة صغيرة للدفن، وتم إعادة استخدام البئر مرة أخرى في عصور لاحقة.

اقرأ أيضا  «بكتل» الأمريكية تعرض على الحكومة مشاركتها بالخط السادس للمترو وإدارة المدن الجديدة

وأوضح د. مصطفي وزيري، أن تلك المقبرة تتميز بوجود باب وهمي عليه بقايا نقوش لكتابات هيروغليفية، بالإضافة إلى وجود بقايا لمناظر تخص صاحب المقبرة تصوره وهو يذبح الاضاحي، وأشخاص تقدم القرابين الخاصة بالمتوفي.

وقال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار المصر العليا، أن أعمال الحفائر في تلك الجبانه أسفرت ايضا عن الكشف عن العديد من الأواني الفخارية، بعضها كان يستخدم ضمن الحياة اليومية والأخر ضمن الأساس الجنائزي كودائع رمزية مصغرة وهي ما تعرف باسم ” votive miniature ” وهي أواني صغيرة الحجم على هيئة أواني كروية وعليها بقايا طلاء مصفر من الخارج، إضافة إلى العديد من الأواني المصنوعة من الالباستر صغيرة الحجم، والأواني الفخارية، وبقايا مرآة معدنية مستديرة الشكل، وبقايا العظام الآدمية والحيوانية، والعديد من كسرات الفخار التي تمثل الامفورات وترجع إلى العصر المتأخر، وبقايا قطع من الحجر الجيري عليها نقوش ربما تمثل لوحات جنائزية لأصحاب المقابر ترجع إلى نهاية الأسرة السادسة.

اقرأ أيضا  متحف شرم الشيخ ينتهي من أعمال التعقيم الدورية (صور)

وفي إطار المشروع تم الانتهاء من تسجيل وتوثيق أكثر من 300 مقبرة بالمنطقة والتي تمتد من نجع المشايخ جنوبا وحتى الخرندارية شمالا. و تمثل هذه المجموعة من المقابر حكام وموظفي الإقليم التاسع من اقاليم مصر العليا، والذي يعد من المراكز الإدارية المهمة في مصر القديمة نظرا لموقعة المتوسط بين العاصمة المنفية، وأسوان منذ الدولة القديمة، إلى جانب قربة من مدينة ابيدوس والتي تعد مركز عبادة الاله ”أوزير“، وكانت المركز الرئيسي للإقليم حاليا مدينة اخميم وكان المعبود الرئيسي للإقليم الاله ” مين“. ومن المتوقع مع استكمال أعمال المشروع أن يتم الكشف عن المزيد من المقابر في أكثر من مستوى بالجبل.

اقرأ أيضا  قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

الانتهاء من إعادة تركيب البوابة الخارجية الأصلية لـ«المتحف المصري بالتحرير»

محمود محسن 5:00 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

متحف شرم الشيخ ينتهي من أعمال التعقيم الدورية (صور)

محمود محسن 4:00 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

«التخطيط» تعقد اجتماعًا لمجموعة عمل الرخاء الاقتصادي

السيد فؤاد 1:09 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

«النصر للمقاولات» تفوز بمشروع مقاولات فى العراق بقيمة 150 مليون جنيه

أحمد عاشور 9:15 ص, الثلاثاء, 11 مايو 21

صندوق النقد: بعثة افتراضية تجرى مشاورات المادة الرابعة مع مصر حاليا

سمر السيد 9:15 ص, الثلاثاء, 11 مايو 21

«النقل السياحى» يترقب عودة الوفود الروسية لتعويض تراجع التشغيل خلال الأشهر الماضية

معتز محمود 9:01 ص, الثلاثاء, 11 مايو 21