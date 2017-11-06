اكتشاف صالة جمانوزيوم أثرية بالفيوم

دعاء محمود:كشفت البعثة الأثرية الألمانية المصرية المشتركة، العاملة في منطقة واتفا بمحافظة الفيوم، برئاسة كورنيليا رومير، عن بقايا أول جمانزيوم من العصر الهيلينستي. وأوضح د. أيمن عشماوي، رئيس قطاع الأثار المصرية، أن الجمانزيوم، كان عبارة عن مبنى خاص بكبار الشخصيات اليونانية، وكان الشب



دعاء محمود:



كشفت البعثة الأثرية الألمانية المصرية المشتركة، العاملة في منطقة واتفا بمحافظة الفيوم، برئاسة كورنيليا رومير، عن بقايا أول جمانزيوم من العصر الهيلينستي.

وأوضح د. أيمن عشماوي، رئيس قطاع الأثار المصرية، أن الجمانزيوم، كان عبارة عن مبنى خاص بكبار الشخصيات اليونانية، وكان الشباب من الطبقة العليا يتعلمون فيه القراءة والكتابة، ويمارسون الرياضة، كما كان بمثابة مكانا لعقد المناقشات الفلسفية.

وأضافت كورنيليا رومير، مديرة البعثة، أن الجمانزيوم يتكون من قاعة كبيرة للاجتماعات بها عدد من التماثيل، وقاعة للطعام، وفناء في المبنى الرئيسي، بالإضافة إلى حلبة سباق بطول 200 متر تقريبا، ومجموعة من الحدائق المحيطة بالمبنى.

وأعربت عن سعادتها بهذا الكشف، الذى يعد إنجازا كبيرا، مؤكدة استمرار البعثة في أعمال الحفائر بالموقع.

يذكر أن البعثة الأثرية الألمانية تابعة للمعهد الألماني للآثار ( (DAI، وتعمل فى مصر ضمن برنامج هيئة التبادل العلمي الألمانية، الذي يتضمن إلى جانب الحفائر، تدريب الطلاب المصريين بجامعة عين شمس.

