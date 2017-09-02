اكتشاف خطير عن فيروس زيكا

سكاي نيوز عربية يقول باحثون إن فيروس زيكا قادر على التكاثر في خلايا البروستاتا البشرية، وهو ما قد يمثل مصدرا جديدا لهذا الفيروس، الذي يتم انتقاله عن طريق الاتصال الجنسي. وتم الإبلاغ عن حالات عدة من الإصابة بفيروس زيكا عن طريق الاتصال الجنسي وتم اكتشاف الحمض النووي للفيروس في السائل المنوي، وبول ذك

سكاي نيوز عربية

يقول باحثون إن فيروس زيكا قادر على التكاثر في خلايا البروستاتا البشرية، وهو ما قد يمثل مصدرا جديدا لهذا الفيروس، الذي يتم انتقاله عن طريق الاتصال الجنسي.

وتم الإبلاغ عن حالات عدة من الإصابة بفيروس زيكا عن طريق الاتصال الجنسي وتم اكتشاف الحمض النووي للفيروس في السائل المنوي، وبول ذكور مصابين به.

وأجرت الطبيبة ريبيكا أر. ريكو-هيس وزملاء لها من كلية بايلور للطب في هيوستن بولاية تكساس، اختبارات نشرت نتائجها في دورية الأمراض المعدية.

وقال الباحثون إن “نتائجنا تشير إلى أن علاج إصابات الأعضاء التناسلية بفيروس زيكا ربما يكون ضروريا لتفسير الانتقال عن طريق الجنس، ومن غير الواضح حاليا عدد تلك الإصابات التي يمكن إضافتها إلى عبء المرض”.

وأضاف الباحثون، “مادامت الإصابة بفيروس زيكا تأتي عن طريق الاتصال الجنسي، هذا قد يؤدي إلى انتقاله خارج مناطق البعوض الناقل للمرض، فإن هذا النوع من الانتقال له تبعات كبيرة على قابلية الحد من المرض”.