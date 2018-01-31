اكتشافات مصر والطلب على الغاز سبب مشاركة فرنسا في مؤتمر إيجبس

نسمة بيومى:أكد مكتب الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى "بيزنس فرانس" بالقاهرة، أن اكتشافات حقول الغاز البحرية التى حققتها مصر مؤخرا، واهتمام القيادة السياسية بتعظيم الثروات البترولية وتشجيع الاستثمار، وارتفاع الطلب المنزلى على الغاز، أبرز الأسباب التى دفعت الخبراء الفرنسيين للاشتراك فى فع

نسمة بيومى:

أكد مكتب الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى “بيزنس فرانس” بالقاهرة، أن اكتشافات حقول الغاز البحرية التى حققتها مصر مؤخرا، واهتمام القيادة السياسية بتعظيم الثروات البترولية وتشجيع الاستثمار، وارتفاع الطلب المنزلى على الغاز، أبرز الأسباب التى دفعت الخبراء الفرنسيين للاشتراك فى فعاليات مؤتمر “إيجبس” فى دورته الثانية؛ للتعرف على السوق المحلية بشكل أفضل لضمان التوسع فى أنشطتهم داخل مصر.

وتستعد الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً “بيزنس فرانس” للمشاركة فى فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجبس” في دورته الثانية.

وستشارك الوكالة من خلال جناح فرنسي فى الفعالية التي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.

وذكر مكتب الوكالة أنه من المقرر أن تشترك الشركات الفرنسية فى معرض “إيجبس ” بقاعة رقم 2-،وذلك فى إطار إدراك التحديات الجديدة التى يجب أخذها بالاعتبار فى هذا السوق الواعد بمشاريعه الضخمة،كما يتعين عليها الاستفادة من هذه الفرصة لعرض منتجات وحلول تتوافق تماماً مع احتياجات الشركات التى تشمل أنظمة إصلاح خطوط الأنابيب الخاصة بالمياه والغاز والنفط والكهرباء، ومعدات وأنظمة معالجة الهواء المضغوط والمياه، وعناصر التحفيز، ومكونات التكثيف والخدمات الخاصة بصناعة النفط والغاز والأنظمة الميكانيكية ذات القوالب المرتكزة على “بوليمر” تقنى مُطور لخدمة تطبيقات الغواصات إلى جانب معدات الرفع والتثبيت.

وأوضح مكتب “بيزنس فرانس” أن الشركات الفرنسية استطاعت بفضل ما تتمتع به من خبرة ومهارات تقنية، وقدرة على الابتكار من تحقيق شهرة دولية لفرنسا التى أصبحت من بين الدول الرائدة فى مجال التصدير على الصعيد الأوروبي.

وتنفرد صناعة النفط والغاز فى فرنسا بوجود شركات رائدة عالمياً مثل مجموعة “توتال”حيث تقدم هذه الشركات المعدات والخدمات الخاصة بصناعة النفط والغاز،ومن بينها بعض الشركات العملاقة عالمياً فى مجال اختصاصها مثل شركتى “سيه.جيه.جيه ” و”تكنيب”.

ولفت إلى أنه بجانب ذلك يمتلك هذا القطاع شبكة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تغطى إجمالى احتياجاته ، ابتداء من التنقيب وحتى عمليات معالجة المحروقات.

جدير بالذكر أن قطاع النفط والغاز الفرنسى يحقق حجم أعمال يصل إلى حوالى 42 مليار يورو ، كما يوفر 65 ألف وظيفة تقنية وعلمية عليا ، فى إطار تمتع التكنولوجيا الفرنسية بشهرة دولية.

ومن خلال تحقيق أكثر من 90% من حجم الأعمال فى الخارج، تعد فرنسا ثانى اكبر مُصدر عالمى بعد الولايات المتحدة ، ويعكس هذا الأداء المستوى التكنولوجى العالى للشركات الفرنسية المدعوم ببرامج أبحاث وتطوير “واعدة ” وطموحة.