اكتساح نسائي لانتخابات صندوق حماية المستثمر

انتهت انتخابات مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، التي أجريت اليوم الثلاثاء، بفوز نسائي لكافة المقاعد، في الدورة الجديدة للصندوق 2021 – 2024.

فوز 3 سيدات بكافة المقاعد

وقال ممدوح أبو العزم، إن دينا عبداللطيف يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتداول الأوراق المالية اقتنصت مقعد شركات السمسرة في الأوراق المالية، وفازت زينب اسحق خليل، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية بمقعد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية غير شركات السمسرة، بينما فازت بالتزكية عن الشركات المقيدة مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

جدير بالذكر أن الصندوق أتاح اليوم تلقي الطلبات إلكترونيا، إضافة إلى الطريقة المعتادة في التصويت، تيسيرا على الشركات الراغبة في التصويت.

ويتشكل مجلس الإدارة الحالى للصندوق من ممدوح أبو العزم، رئيسا، وعضو من ذوى الخبرة هو جلال أحمد الجنزوري، وشريف عرفات عطيفة، ممثلا عن المستثمرين فى الأوراق المالية، وعمرو محمود رضوان، ممثل عن شركة مصر المقاصة.

كما يضم أحمد عبدالرحمن الشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، وعيسى فتحى ممثل عن شركة القاهرة للسمسرة، وأحمد قطب العشرى ممثلا عن شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية، ووليد سلطان، عضو من ذوى الخبرة، وأسامة شومان، ممثلا عن الشركات الأعضاء.

جدير بالذكر أن صندوق حماية المستثمر هو كيان قانونى خاص أنشئ بغرض تعويض المضارين نتيجة ممارسات شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى أسواق الأوراق المالية.