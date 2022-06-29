«اكام الراجحى» تطلق «Dose» الساحل الشمالي باستثمارات 8 مليارات جنيه

أطلقت شركة “اكام الراجحى” للتطوير العقاري أول مشروعاتها “Dose” في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الجديد، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه على مساحة 125 فدانًا. جاء ذلك كخطوة تعكس قوة القطاع العقارى وتبرز مدى نجاح جهود الدولة فى إعادة تقييم وتخطيط الساحل الشمالى الغربى باعتباره أحد أهم المناطق الاستثمارية على خريطة مصر السياحية، خلال الفترة المقبلة، ونظرًا لجاذبية هذه المنطقة الساحرة التى تتمتع بثالث أفضل شاطئ على مستوى العالم.

وأكد إدريس محمد الرئيس، التنفيذى لشركة اكام الراجحى، خلال كلمته فى مؤتمر إطلاق المشروع، أن إستراتيجية وخطط الشركة، خلال الفترة المقبلة، تعتمد على التوسع فى أفضل المناطق الحيوية بمصر والتي تتمشى مع الخطط التنموية للدولة.

حضر المؤتمر وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين والسعوديين، وبحضور كل من المهندس عبد الوهاب صالح الراجحى رئيس مجموعة الراجحي السعودية، والمهندس عصام منصور رئيس مجلس إدارة شركة آكام للتطوير العقاري، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

يشار إلى أن شركة أكام الراجحي تم الإعلان عن بدء نشاطها فى القطاع العقارى منذ أيام قليلة باستثمارات مصرية سعودية مشتركة.

ولفت إدريس محمد إلى أن ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية أعطى دافعًا قويًّا وكبيرًا للشركات المصرية العاملة بالمجال والمستثمرين العرب والأجانب فى التوسع بالسوق المصرية، واغتنام فرصة توسع الدولة فى إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة،

خاصة فى مدن الجيل الرابع واهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، من خلال توحيد جهة الولاية وإعداد مخطط عالمي لتنمية المنطقة، مما سيسهم بشكل مباشر فى وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ويحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشار محمد إلى أن مشروع الشركة وباكورة اعمالها بالسوق المصرى هو مشروع “Dose” والذى يقدم للسوق المصرية فكرًا جديدًا ومبتكرًا لإنشاء منتجع ساحلي يضاهي المنتجعات العالمية، ويوفر الحلول العملية والجوهرية لمعظم التحديات التى كان يقابلها عملاء منطقة الساحل الشمالي.

“أنسنة العقار” فكر فلسفي جديد لمشروع الشركة

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة إلى أن أحد أكبر التحديات التى واجهتهم قبل إطلاق المشروع هو تقديم مشروع مختلف من حيث الفكر الفلسفى للشركة، والمتمثل فى “أنسنة العقار” وتحويل المشروعات الخاصة بنا إلى مجتمعات تنبض بالحياة والسعادة،

ومن هنا خرج المفهوم الخاص باسم المشروع وهو “Dose” الذى يعنى الوصول داخل المشروع لأعلى مراحل السعادة من خلال تحليل لسيكولوجية الإنسان وطبيعته ودراسة الهرمونات الأربعة داخل المخ البشرى الخاصة بإفراز هورمون السعادة تلقائيًّا بمجرد تحقيق الهرمونات الأربعة المسببة للسعادة.

وتابع: بالإضافة إلى المراعاه الجيدة للتصميم والتخطيط للمشروع ليكون أحد أكثر المشروعات تنافسية وجاذبية للعملاء وذلك نظرًا للمنافسة الشديدة المتوقعة فى هذه المنطقة، خلال الفترة المقبلة، والتى سيحسمها المشروع وخدماته وامتيازاته الخِدمية والترفيهية الفريدة من نوعها فى المشروع،

موضحًا أن الشركة عكفت على الخروج للسوق المصرية بتصميمات مبتكرة ذات طابع معماري ممزوج بالعمارة الحديثة ويهدف إلى تلبية احتياجات العميل وأماكن خدمات وترفيه عالمية بتنوع مختلف وجديد على طبيعة السوق المصرية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة أكام الراجحي أن الشركة حرصت على تنفيذ مشروع عالمي على شاطئ بواجهة بحر 450 مترًا، وسط مسطحات مائية واسعة ومناطق مفتوحة تمثل 70% من مساحة المشروع،

ومساحة 9 فدادين عبارة عن بحيرات صناعية لتقديم إطلالة مائية لكل الوحدات لتطل كل الوحدات، حتى البعيدة عن البحر، على الماء مباشرة،

بالإضافة إلى أن أكثر من 60% من الوحدات ترى البحر، و30% برؤية وإطلالة كاملة للبحر، و10% من الوحدات فقط على البحيرات وحمامات السباحة.

ولفت إلى وجود 30 كهفًا سياحيًّا يحتوى على حمامات سباحة خاصة لضمان الخصوصية برؤية بانورامية للبحر والمشروع بالكامل،

كما يوفر مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات والمرافق؛ بما في ذلك وحدات فندقية مميزة وفندق عالمي فاخر 5 نجوم، ومول للتسوق، وشاطئ خاص، ومطبخ مركزى،

وأماكن خاصة بأنشطة الأطفال المختلفة لتنمية المهارات الخاصة من خلال اللعب والابتكار، ومطاعم، ومقاهٍ، ونادٍ خاص للأعضاء على الشاطئ،

وإنشاء عدد 7 لاجون بطول المشروع وعدد من حمامات السباحة اللامتناهية، وصالة ألعاب رياضية ترى البحر، ومركز طبى مجهز على أعلى مستوى لتوفير كل احتياجات العملاء داخل المشروع، علاوة على تمتع المشروع بعدد من الوحدات متنوعة المساحات والتى تناسب جميع احتياجات العملاء.