اقرأ في معرض الكتاب: العنف والإنسان.. علاقة أبدية ولو بالتخيل

الكتاب يرصد شهادات الحرب والمجازر





الأوامر كلمة السر في إشعال الحروب

علي راشد الكتاب العنف والإنسان المؤلف يورج باربروفسكي المترجم د. علا عادل نوعه فكري فلسفي مترجم عن الألمانية الناشر دار صفصافة تاريخ الصدور 2018

“العنف والإنسان” .. حتى هنا يبدو عنوان الكتاب عاديًا، لكنه يكتمل بعنوان فرعي وهو “كيف يؤثر العنف على البشر، ويعيد تشكيل حيواتهم؟”، وهو ما يجعلك للوهلة الأولى تطرح مجموعة من التساؤلات بذهنك حول كيفية تأثير العنف على الإنسان؟ وهل يستطيع العنف أن يكون عنصرًا من عناصر تشكيل حياتنا؟ وهل كل البشر يمتثلون أمام العنف؟ أم أن الكتاب بالغ في عنوانه؟



مع أول سطر في الكتاب، والذي جاء في المقدمة، يتحدث عن قصة يتذكرها أحد من عاصروا بعض الحروب، ويحكي شهادته عن موقف من مواقف العنف، تلك الشهادة التي جاءت مدخلًا لتبين كيف أن من قاموا بالحروب كانوا يقتلون أسراهم دون ذرة من الندم، وأن هذا الأمر أصبح بالنسبة لهم أمرًا عاديًا لا يرونه سوى واجب وعمل يقومون به بمنتهى السلاسة، إلا أنه في الوقت نفسه من يستمعون إلى قصص الحرب أكدوا أن من عاصرها دائمًا ما كان يحكي عن قصص، وكأن هذه الحروب عبارة عن حدث لا صوت له ولا رائحة، فلم تكن الحكايات عن القتل وإنما كانت حول ما يدور حوله، فمن ساهموا فيها إما أنهم يخجلون أن يفضحوا أنفسهم بتلك الحكايات أو أنهم بشكل نفسي يحاولون نسيان تلك الأمور التي تؤرقهم.

ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى فصوله الستة التي لا تخلو من الشهادات لمختلف الحروب والتي يبدأ بها دائما ويضمنها في فصوله لتكون مدخلا لعرض الأفكار، أو للإجابة عن التساؤلات التي يطرحها منذ بداية الكتاب، وهي كيفية تأثير العنف على الإنسان، وكيفية تشكيل هذا العنف لحياة البشر، وكان الفصل الأول مدخلا للتعريف بماهية العنف وكيفية فهمه، ليصدمنا بالمزيد من الشهادات لأناس عاديين بل حالمين تحولوا بسبب ما رأوه إلى العنف ولم يستطيعوا التخلص منه، لتبقى ذاكرتهم مليئة برائحة الدم واغتصاب النساء والقتل وتعذيب الأسرى.

“الأوامر” تلك هي الكلمة التي يتحجج بها من اقترفوا العنف على مدار التاريخ ،سواء في حكاياتهم مع أصدقائهم أو في المحاكم، مبررين ما فعلوه بأنهم اذا إن لم ينفذوا تلك الأوامر فإن النتيجة ستكون بالغة الخطورة على حياتهم هم أنفسهم، ومن المفارقات التي يعرضها الكتاب في فصوله اللاحقة أن من كان يقوم بتلك الأوامر قد يكون هو نفسه لا يستطيع مشاهدة الدم، فهتلر نفسه كان يفزع إذا شاهد شاة مذبوحة!

العنف في وجهة نظر الكاتب ليس مجرد الحروب الدائرة فقط على مر التاريخ أو مجازر هتلر وستالين وغيرها، العنف يتمثل لديه في الحياة العادية بين البشر الذين أصبحوا عنيفين بطبعهم حتى إن لم يقوموا بأعمال العنف فمشاهدتهم للعبة كالمصارعة تزرع في خيالهم أنهم هم من قاموا بذلك، فالخيال نفسه يولد العنف.

الكتاب عبارة عن مشاهدات حية ومشاهد حقيقة سردت بسلاسة وطريقة أدبية تخرج من كل قصة زاوية لحكاية لها مذاقها الخاص، ولكنك سترتعد أحيانا وتسخر في أحيان أخرى من المفارقات التي مر بها العالم بمشاهد عنفه، واتسمت اللغة بالسلاسة والوصول المباشر الذي كان زاخرا بالمدلولات، وبعد قراءتك للكتاب ستخرج بمزيد من التساؤلات والأفكار، وستعلم أنك عنيف بطبعك.

