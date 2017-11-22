اقتصاد وسياسة وفن بموضوعات توك شو الليلة

تنشر بوابة المال مختصرا لأهم ما يدور على مائدة توك شو الليلة، والتي تتنوع موضوعاتها بين السياسة والفن والاقتصاد والرياضة، وإليكم أهم الموضوعات:



صبور يقيّم الاقتصاد المصرى





يستضيف الاعلامى محمد الباز مقدم برنامج ” 90 دقيقة ” فى الثامنة مساءً، بقناة المحور الفضائية المهندس حسين صبور رجل الأعمال ورئيس نادى الصيد السابق .

ويكشف صبور، فى حواره الخاص عن آرائه وتقييمه للاقتصاد المصرى والمشروعات القومية واهميتها لتحقيق التنمية وكيف يلعب رجال اﻻعمال دورا فيها، باﻻضافة الى تقييمه ﻻداء عدد من الوزراء فى حكومة المهندس شريف اسماعيل خاصة المجموعة اﻻقتصادية.

ويناقش الباز مع صبور عددا من الملفات على الساحة الرياضية ومنها انتخابات اﻻندية الرياضية وأسباب دعمه القوى لمرشح نادى الصيد محسن طنطاوى وقائمته باإضافة الى رؤيته ﻻنتخابات النادى الأهلى .

كما يكشف صبور باﻻرقام والتفاصيل اسباب واهمية مشروع العاصمة اﻻدارية الجديدة وكيف ستكون عاصمة اﻻقتصاد واﻻعمال فى القارة السمراء والشرق الأوسط قريبا.

ويقيم رجل اﻻعمال حسين صبور مجلس النواب ودوره فى سن التشريعات والقوانين لخدمة المشروعات اﻻقتصادية، باﻻضافة الى تقييمه لور الخارجية المصرية فى العديد من الملفات الدولية.

وفى نهاية الحوار سيوجه صبور مجموعة من الرسائل للعديد من الشخصيات العامة واﻻقتصادية والسياسية والحكومية.



رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مساء DMC

يحل رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ضيفا مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء dmc في العاشرمساءً ، ويكشف عبدالرازق صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وكيف واجه القضاة اللحظات الصعبة فى تاريخ مصر، وماذا يختلف القاضى الدستورى عن غيره من القضاة؟

وفي الفقرة الثانية يكشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين الأسبق، للإعلامي أسامة كمال تفاصيل كواليس انتخابه أمينا عاما لاتحاد الغرف العربية كأول مصرى في تاريخ الاتحاد.

كما يتحدث خلال اللقاء عن دور الاتحاد في تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، ودعم مسيرة التنمية، وأين ذهب حلم السوق العربية المشتركة؟.

محمود الخطيب فى ” يحدث فى مصر ” على MBC مصر

يستضيف برنامج “يحدث فى مصر” فى العاشرة مساءً على قناة MBC مصر في حلقة خاصة عن أسطورة الكرة المصرية النجم الكبير محمود الخطيب في أول حو تليفزيوني بعد إعلان ترشحه لرئاسة النادي الأهلي في الانتخابات المُقرر عقدها نهاية الأسبوع المُقبل، ويتحدث الخطيب عن قائمته وبرنامجه الانتخابي وخططه لتطوير النادي الأهلي ورؤيته للانتخابات الرياضية التي تُجري في أغلب الأندية المصرية خلال الشهر الحالي.



أسرار هند رستم فى “هنا العاصمة ” على سى بى سى

يقدم برنامج ” هنا العاصمة ” على قناة سى بى سى فى التاسعة مساءً ، حلقة خاصة ومميزة عن مارلين مونرو الشرق “هند رستم” وتقدم الحديدى أسرة تحكى لأول مرة عن ملكة الإغراء.