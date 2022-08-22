اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بأعلى مستوى في 3 قرون خلال جائحة كورونا

انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بأعلى مستوى خلال ثلاثة قرون في عام 2020، وفقا لإحصاءات جديدة تسلط الضوء على الضرر الاقتصادي المدمر الذي أحدثته جائحة كورونا.

في المراجعة السنوية للكتاب الأزرق الصادرة يوم الإثنين، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنَّ الاقتصاد انكمش بنسبة 11%، بدلاً من 9.3% كما كان مقدّراً في السابق. هذا المعدل يجعله أسوأ انخفاض منذ “الصقيع العظيم” عام 1709.

بلغ الانخفاض في الربع الثاني من عام 2020 في ذروة إغلاقات كوفيد 19 نحو 21% من التقديرات السابقة البالغة 19.4%.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنَّ المراجعات جاءت بعد ظهور “بيانات أكثر ثراءً من استطلاعاتنا السنوية وبيانات إدارية معينة، لذلك نحن الآن قادرون على قياس التكاليف التي تتكبّدها الشركات (الاستهلاك الوسيط) مباشرةً، ويمكننا تعديل الأسعار (الانكماش) على مستوى أوسع من التفاصيل”.