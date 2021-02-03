أسواق عربية

اقتصاد المغرب فقد نحو 432 ألف وظيفة شغل في 2020

حصل المغرب على 65 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19
أيمن عزام 12:22 ص, الخميس, 4 فبراير 21 12:22 ص, الخميس, 4 فبراير 21

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   أعلنت مندوبية التخطيط أن اقتصاد المغرب فقد نحو 432 ألف منصب شغل سنة 2020، بسبب تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وموجة الجفاف التي أثرت على الموسم الفلاحي.

اقتصاد المغرب يفقد الوظائف

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول وضعية سوق الشغل في المغرب، أن مناصب الشغل المفقودة توزعت بين الوسطين الريفي (295 ألف منصب) والحضري (137 ألف منصب)، مشيرة الى أن قطاع الخدمات فقد 107 آلاف منصب شغل، وقطاع الفلاحة والغابات والصيد (273 ألفا) والصناعة (37 ألف منصب)، والبناء والأشغال العمومية (9000 منصب).

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    من ناحية أخرى، أفادت المندوبية أن معدل البطالة في البلاد ارتفع الى 11.9 % العام الماضي، موضحة أن هذا الارتفاع الذي يتعلق بجميع فئات السكان، حيث ارتفع بـ 2.9 نقطة لدى الرجال ليصل الى 10.7 % وبـ 2.7 نقطة لدى النساء ليصل الى 16.2 %.

    وسجل المغرب وفق أحدث حصيلة يومية أعلنتها وزارة الصحة مساء اليوم 774 إصابة جديدة بـ (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي الى473047، فيما وصل اجمالي الوفيات إلى 8323، وحالات الشفاء إلى 451780.

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    وأعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مؤخرا إشارة انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده على أن يتم تطعيم حوالي 80 % من السكان (نحو 30 مليون نسمة).

    وكان المغرب أعلن مؤخرا عن اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاح المضاد لـ (كوفيد19 )، حيث تسلم حتى الآن دفعتين من لقاح استرازينيكا البريطاني المصنع في الهند، ولقاح سينوفارم الصيني.

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    ومددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا للمرة العاشرة وذلك الى العاشر من فبراير الجاري، في إطار التدابير الرامية الى الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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