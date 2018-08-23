اقتصاد الأرجنتين ينكمش 6.7% على أساس سنوي في يونيو

رويترزأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن اقتصاد الارجنتين انكمش بنسبة 6.7 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في أحدث إشارة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يتجه نحو ركود.وكان ذلك ثالث شهر على التوالي من الانكماش على أساس سنوي، وأكبر انخفاض على أساس سنوي شهدته

رويترز

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن اقتصاد الارجنتين انكمش بنسبة 6.7 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في أحدث إشارة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يتجه نحو ركود.

وكان ذلك ثالث شهر على التوالي من الانكماش على أساس سنوي، وأكبر انخفاض على أساس سنوي شهدته الأرجنتين منذ يوليو تموز 2009.

وقالت وكالة الاحصاء الحكومية إن الاقتصاد انكمش أيضا بنسبة 1.3 في المئة في يونيو حزيران مقارنة مع الشهر السابق وسجل انخفاضا تراكميا بلغ 0.6 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

وقال ألبرتو راموس الخبير الاقتصادي ببنك جولدمان ساكس في مذكرة ”نتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد بما يتراوح بين واحد بالمئة واثنين بالمئة في 2018“.

وجاء الأداء الضعيف في يونيو حزيران بعد موجة مبيعات في العملة الأرجنتينية (البيزو) دفعت البلاد إلى توقيع اتفاق تمويل بقيمة 50 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ومن بين أسباب التراجع الاقتصادي موجة جفاف ضربت قطاع الزراعة في الأرجنتين في أوائل 2018. وهوى الانتاج الزراعي 31 بالمئة في يونيو حزيران بينما انخفض قطاع الصناعات التحويلية 7.5 بالمئة وهبطت تجارة التجزئة والجملة 8.4 في المئة.