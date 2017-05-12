اقتصاد ألمانيا ضعف معدل نمو بريطانيا وفرنسا فى أبريل

المال-خاص:

أثنى خبراء على ألمانيا بعدما حقق اقتصادها معدل نمو يفوق 6.% وهو ضعف معدل النمو الذى حققته كل من فرنسا والمملكة المتحدة فى الربع الأول من العام الحالى.

وساهم المناخ الاستثمارى والإنفاق الاستهلاكى والزيادة فى الصادرات الناتج المحلى الاجمالى الالمانى على النمو بوتيرة اسرع مقارنة بالربع الاخير من العام الماضى وبلغ 4 0 %.

وقال محللون إن معدل النمو القوى يدعم اليورو وهو مايجعله جذابا للاقبال على شرائه من خارج منطقة اليورو، وفى المقابل مايزال الاقتصاد الامريكى يستغيد من زيادة ثقة المستهلكين الا ان مبيعات التجزئة الامريكية نمت بمعدلات اقل من المتوقع فى الشهر الماضى وهو مايعزز من التوقعات برفع معدل الفائدة الامريكية مجددا خلال العام الحالى.

وأدت الأنباء إلى إغلاق معظم مؤشرات الاسهم الاوروبية على ارتفاع فى نهاية تعاملات الاسبوع وقادت الاسهم البريطانية الممتازة النزعة التصاعدية فيما تراجع مؤشر داو جونز وناسداك الامريكيين قليلا.

وكان معدل التضخم الأمريكى تراجع بنسبة 2 0 % خلال الشهر الماضى ليسجل مستوى 2 .2 % قياسا على أسس سنوية.