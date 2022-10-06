اقتصاد أفغانستان يخسر 5 مليارات دولار منذ وصول طالبان للسلطة قبل عام

خسر اقتصاد أفغانستان 5 مليارات دولار منذ وصول حركة طالبان للسلطة قبل عام، وفق تقرير أممي نقلته قناة العربية.

وأفادت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته الأربعاء أن اقتصاد افغانستان أصيب بـ “انهيار كارثي” منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة قبل عام.

وأضافت كاني فيغنارايا مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادي في مؤتمر صحفي أن في عام واحد فقط خسر الاقتصاد الأفغاني نحو خمسة مليارات دولار”.

وأوضحت أن “هذا ما يعادل عشرة أعوام من الأصول المتراكمة والثروة التي ضاعت للتو في عشرة أشهر”.

وأشارت إلى أن “هذا النوع من الانهيار لم نشهده في أي مكان في العالم”، وفق ما نقلته العربية .

ولفتت فيغنارايا الى أنه بينما ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 35 بالمئة منذ أغسطس2021، فإن الأفغان ينفقون من “60 إلى 70 بالمئة، وبعضهم حتى 80 بالمئة، من مدخولهم على الغذاء والوقود”.

وقالت إن 95 إلى 97 بالمئة من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر، بارتفاع عن نسبة 70 بالمئة قبل عام فقط.

وأورد التقرير أن انهيار الاقتصاد الرسمي أعطى دفعا للاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل من 12 إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9 إلى 14 بالمئة قبل عام.

بدوره، قال عبد الله الدردري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان إن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعوض الانهيار الاقتصادي.

وأضاف أن عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى مساعدة ارتفع من 19 مليون إلى 22 مليون شخص في 14 شهرا فقط.

وكان الاقتصاد الأفغاني قبل تولي طالبان السلطة في أغسطس 2021 صغيرا جدا بناتج محلي يبلغ نحو 20 مليار دولار.