اقتصاديون يرسمون مؤشرات التضخم المتوقعة وعوامل انحسارها فى 2024

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون ارتفاع معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام المقبل، على أن تبدأ التراجع بالنصف الثاني، بعد تنفيذ عدة إجراءات ترشيدية، مثل تشديد السياسة النقدية وعدم التوسع فى طباعة النقود، مشيرين إلى أن الحرب فى غزة تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط عالميا، وبالتالى على السوق المحلية.

ورجح الدكتور هانى جنينة، محلل اقتصادى ومحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، زيادة معدل التضخم فى الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، على أن يبدأ التراجع بالنصف الثانى من العام نفسه، وأرجع ذلك إلى أسباب مختلفة، منها إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة فيما يخص سعر الصرف، وتحركات أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات يواكبها زيادة فى الرواتب سواء للقطاع الخاص أو العام.

وأكد -فى تصريحات لـ”المال”- أن انحسار مؤشرات التضخم تتطلب عدة إجراءات سريعة، أبرزها تشديد السياسة النقدية بشكل سريع قبل نهاية الشهر الجاري، أو مطلع يناير 2024، متوقعًا رفع أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح من 3 إلى 5 % بحد اقصى أوائل الشهر المقبل.

وتابع أن العجز كلما ارتفع لجأت الحكومة للاقتراض لتعويضه، الأمر الذى يسهم فى زيادة السيولة النقدية، والضغط على أسعار السلع والخدمات.

وأوضح أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد يتضمن تقليص معدلات الاقتراض لمدة 4 سنوات مقبلة، لافتًا إلى هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير فى الحد من ارتفاع مؤشرات التضخم، مضيفًا أن انخفاض وتيرة أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء على مستوى العالم فى الفترة الحالية تعد من المؤشرات الإيجابية فى هذا السياق، لأنها تساعد على انخفاض فاتورة الواردات، وستؤدى لتراجع معدلات الأسعار فى النصف الثانى من العام المقبل، وفقا للمؤشرات الأولية.

وفى السياق نفسه، يرى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من العوامل المؤثرة فى مؤشر التضخم، مشيرا فى تصريحاته لـ”المال”، إلى أنه بسبب تغيرها فإنه لا يمكن التوقع بشأن معدلات الأسعار.

وأوضح أن بدء تراجع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الأوروبية من العوامل الإيجابية التى تؤثر فى التضخم، لافتا إلى أن التخفيف من إجراءات التشديد النقدى لدى تلك الدول ساهم فى اشتعال الأسعار بالدول النامية كون الدولار هو العملة الأقوى نسبيًا، والمؤثرة على حركة التجارة المدفوعات عالميا.

وتابع نافع: أن من تلك الإيجابيات أيضًا عدم اتساع رقعة الحرب فى غزة والتى تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط عالميًا، متوقعا أن تهدأ وتيرة التداعيات الجيوسياسية فى الفترة المقبلة، لاسيما بعد تراجع أسعار البترول مؤخرا.

فيما عدد “نافع” العوامل السلبية التى تسهم فى ارتفاع معدلات التضخم، والتى تتمثل أبرزها فى الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، فيما يتعلق بسعر صرف الدولار، مؤكدا أهمية اتباع استراتيجية لضبط الأسواق على الرغم من صعوبة تقدير تكلفة الانتاج لكل سلعة.

وذكر أن من بين العوامل السلبية التى تحد من تراجع التضخم هى الالتزامات الدولية على مصر فى 2024 والتى تصل لنحو 42.5 مليار دولار، والتى تمثل عامل ضغط على الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تحديات الإنفاق على الأسر منخفضة الدخل وتوفير للسلع الاستراتيجية ذات المكون الأجنبي.

وأوضح “نافع”، أن التداعيات الجيوسياسية لحرب غزة ما زالت تؤثر على مصر بشكل مباشر، ومنها على سبيل المثال حركة السفن فى قناة السويس والتى تعد من القنوات الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية، خاصة بعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض مؤشرات السياحة بسبب تلك الأحداث.

وأكد أن كل تلك العوامل المتغيرة تؤثر على مؤشرات التضخم فى العام المقبل، مطالبا بوضع مستهدف واقعى نسعى للوصول اليه، وأشار إلى أن من أبرز خطوات احتوائه هو اتباع سياسات نقدية ومالية متشددة، وجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال إطلاق حزمة من الحوافز فى الأجل القصير.

وتابع أنه يجب أيضًا عدم التوسع النقدى وطباعة النقود، وتحقيق نوع من الانضباط المالي، وأن يتم ضبط سعر الصرف ويتحرك فى ناطق سعرى محدد على اساس علمى ومؤشرات مرتبطة بمدى وفرة الدولار.

كما طالب “نافع” بأهمية إلغاء الجمارك على أغلب السلع الهامة والاستراتيجية والتى لا يوجد لها مثيل محلى بهدف تحجيم أسعارها، مؤكدًا أن تلك البرامج يجب تنفيذها بشكل سريع ومتكامل لسرعة ظهور النتائج على مؤشرات الاقتصاد المصري.

وتوقع صندوق النقد الدولى يناير الماضى فى وثائق اتفاق الحكومة معه للحصول على تمويل بحوالى 3 مليارات دولار، أن تصل معدلات التضخم فى مصر خلال 2024 إلى نحو 32.2 %.

كما رجح البنك الدولى أن يبلغ معدل التضخم فى مصر 26.7 % خلال العام المقبل، وهو الأعلى بين الدول العربية، وتأتى اليمن ثانية بمعدل 17.3 % فى العام نفسه.

وتباطأت مؤشرات التضخم فى المدن مسجلة نحو 34.6 % على أساس سنوى خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه الذى وصلت فيه الى 35.8 %.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات لتصل إلى 64.5 % على أساس سنوى فى نوفمبر الماضي، بانخفاض عن 71.3 % عن الشهر السابق عليه.

وتوقعت “هيرميس” فى تقرير حديث، تباطؤ معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضى إلى 34%، على أن يواصل تراجعه فى يناير المقبل الى 29 % ثم 20 % مطلع مارس 2024.

ولفتت إلى أن تلك التوقعات تأتى نتيجة تباطؤ وتيرة التضخم على مدار الثلاثة أشهر الماضية؛ إذ هبط من ذروته عند 38 % فى سبتمبر إلى 35.8 % فى أكتوبر ثم إلى 34.6 % فى نوفمبر الماضي.

وتابعت أن تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضى كان مدفوعًا بشكل رئيسى بانخفاض أسعار السلع الغذائية إلى 64.7 % على أساس سنوى مقابل 71.3 % فى أكتوبر 2023.

«جنينة» يرجح زيادة أسعار الفائدة من «3 – %5» قبل نهاية يناير

نافع: التداعيات الجيوسياسية لحرب غزة ما زالت مؤثرة بشكل مباشر