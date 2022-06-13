«اقتصادية قناة السويس»: 35 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 35 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 7سفن، وموجود على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات و سفينة بضائع عامة.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .