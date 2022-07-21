«اقتصادية» قناة السويس: 227 سفينة بحركة تداول موانئ المنطقة الشمالية خلال يونيه

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش في المنطقة الشمالية سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر يونيه الماضي بإجمالي حمولات بلغ 3,741,274 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 331,626 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 227 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 53 سفينة حاويات بطاقة محققة 442,182 طن وعدد حاويات 45,130 حاوية مكافئة.

كما استقبل الميناء 5 سفن بضائع عامة، وعدد 8 سفن صب سائل، و سفينتين رورو، و سفينة تحولت ساحلي فضلا عن استقبال عدد 32 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يونيه عدد 108 سفينة حاويات وعدد 8 سفن كلينكر وسفينة أسمنت وسفينة ملح بطاقة محققة 3,264,756 طن وعدد حاويات 286,496حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 8 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 34,336 طن، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده ميناء العريش.