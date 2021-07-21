نقل وملاحة

اقتصادية قناة السويس : 17 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين
أماني العزازي 4:36 م, الأربعاء, 21 يوليو 21 4:36 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

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وأكدت موانئ بورسعيد، أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

التنسيق مع قناة السويس للتعامل مع بقعة زيت بالبحر

ومن ناحية أخرى أعلنت محافظة بورسعيد بدء التعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على شاطئ البحر في المنطقة المحصورة بين مجمع المطاعم والمركب العائم على امتداد ١٠٠٠ متر بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث على الشاطئ في المنطقة المذكورة.

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وأجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للتعامل مع مشكلة التلوث الزيتي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الواقعة.

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بقلم أماني العزازي

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