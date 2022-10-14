«اقتصادية قناة السويس»: وصول الأرصفة العاملة بالسخنة إلى 3.6 كيلو وطاقة 3 ملايين حاوية

كشف اللواء محمد عبدالعزيز براية، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن حجم الأرصفة العاملة حاليًا بميناء السخنة يصل إلى 3.6 كيلو متر وعمق الغاطس يصل الى 17 مترا، وبها عدد من المشروعات.

وأضاف على هامش فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر مئوية غرفة تجارة الإسكندرية، التي عقد مساء اليوم بمكتبة الاسكندرية، أن الطاقة استيعابية للحاويات بلغت بميناء السخنة إلى قرابة 3 ملايين حاوية بانتهاء المحطة الثانية للحاويات بالميناء مؤخرًا.

وأشار إلى أن المحطة الأولى بالميناء كانت بطول 750 مترا، وقدرة استيعابية تصل إلى 1.1 مليون حاوية مكافئة، بينما المحطة الثانية للحاويات تصل بطول يصل إلى 1350 مترا، وبقدرة استيعابية تصل إلى 1.8 مليون حاوية مكافئة، وتديرها شركة موانئ دبي العالمية.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم إنشاء محطة للبضائع العامة والصب الجاف بطول رصيف 750 مترا، وقدرة استيعابية قدرها 9 ملايين طن، إضافة إلى مزرعة من خزانات بضائع الصب السائل بسعة تصل إلى 330 ألف متر مكعب.

وذكر أن ميناء السخنة يعد البوابة الرئيسية لمصر على البحر الأحمر بمساحة 25 كيلومترا مربعا على المدخل الجنوبي لقناة السويس على الساحل الغربي لخليج السويس ذو العمق والغاطس المناسب لاستقبال والتعامل مع سفن الحاويات الكبيرة.

كما أنه يعد أقرب ميناء بحري تجاري الى القاهرة وقريب من مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية العملاقة في مصر، ومنها العاصمة الإدارية.

وكشف عن منح حوافز مؤخرا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها منح الاقامة للمستثمرين في المنطقة لمدة 5 سنوات، إضافة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة في حالة التصنيع بالمنطقة وتوجيه كامل المنتجات للتصدير.