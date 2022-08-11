اقتصادية قناة السويس: هناك توجه للإعلان عن محطة حاويات جديدة شرق بورسعيد

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هناك توجها للإعلان عن محطة جديدة في شرق بورسعيد ترفع قدرة مصر في التعامل مع الحاويات .

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة أن أعمال التطوير الجارية في ميناء السخنة تستهدف تحويله لميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا إضافة إلى تجهيزه ليكون أحد أهم مراكز تموين السفن بالوقود الأخضر في العالم.

وتابع: إن توقيع عقد اليوم مع هاتشسون الصينية من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة النقل مع المنطقة الاقتصادية مما يساهم في رفع تصنيف الميناء عالمياً ، بالتوازي مع إنشاء 5 أحواض جديدة و18كم أرصفة بحرية بعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9,6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5,3 كم2، وفق معايير عالمية مما يخدم المستثمرين وحركة التجارة، وهو أحد أهم الأهداف في إطار استراتيجية الدولة المصرية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والدفع بعجلة التنمية وتعزيز التنافسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم التوقيع المبدئي لمشروعي: (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة)، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

ويتضنن التعاقد تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (هاتشسون COSCO -CMA)(شركة تحت التأسيس)، فيما يتم تنفيذ المشروع الثاني بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشسون- MSC) (شركة تحت التأسيس).

ووقع التعاقد على المشروع الأول المهندس/ يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل من “كليمنس شينج”، العضو المنتدب لموانئ “هاتشسون أوروبا”، و”لوران مارتنز”، نائب رئيس “CMA”، و”فان جو”، العضو المنتدب لـ “كوسكو”.