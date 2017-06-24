اقتصادية قناة السويس: موانئ بورسعيد تسجل 27 سفينة

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 27 سفينة إجمالى حركة السفن حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عا

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وتسجل اليوم 27 سفينة إجمالى حركة السفن حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة واحدة وموجود على الأرصفة 4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر عبور سفينتى بضائع عامة وغادر

الميناء سفينة صب جاف (غلال)

فيما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء