«اقتصادية قناة السويس»: مشروعات جديدة بميناء السخنة باستثمارات تصل إلى 37 مليار جنيه

كشف اللواء محمد عبد العزيز براية، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه يجرى مشروعات ضخمة بميناء السخنة، وتتركز في 18 كيلو متر أرصفة جديدة بعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات أرصفة بمساحة 5.6 كم 2، وطرق شريانية بطول 14 كم، وسكك حديدة بطول 33 كم متصلة بقطار السخنة – العلمين.

وكشف عن أن ميناء السخنة شهدت ضخ استثمارات جديدة تصل الى 37 مليار جنيه في التطوير، وذلك فور الانتهاء من التطوير سيتيح فرص إقامة محطات جديدة طرحها للاستثمار، والتي تتمثل في محطات حاويات جديدة ومحطات بضائع عامة ومحطات للصب السائل ومحطات رورو وأرصفة سياحية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم بدء تقديم خدمات تموين السفن خلال الربع الأول من عام 2023.

وأضاف خلال كلمته خلال احتفالية مئوية غرفة الإسكندرية التجارية – أن تلك الخدمات سيتم تقديمها في شمال القناة في منطقة غاطس بورسعيد ومنطقة جنوب القناة في منطقة غاطس السويس.

وأضاف أن هناك 3 شركات فازت بنحو 4 رخص، حيث سيتم منح رخصتين في منطقة البحر المتوسط واثنين في منطقة البحر الأحمر، حيث تم عقد مزايدة فازت بها إحدى الشركات برخصة في البحر المتوسط، وأخرى في البحر الأحمر.

كما فازت شركة أخرى بالرخصة الثانية في البحر المتوسط، فيما فازت الشركة الثالثة بالرخصة الثانية في منطقة البحر الأحمر.

وأشار “براية” إلى أن معظم الشركات أوروبية منهم الشركة الأولى على العالم في هذا المجال، لافتًا إلى أنه من المتوقع مع بدء نشاط تقديم الخدمات أن تصل من 700 ألف إلى 1.3 مليون طن وقود خلال العام الأول والثاني، منوهًا بأن الرخصة سنوية يتم تجديدها حسب أداء الشركات.

ولفت عبدالعزيز إلى أنه ستتم إضافة من 20 إلى 25 خدمة للسفن المارة في ميناء السخنة تتمثل في الإمداد بالغذاء والماء والزيوت؛ إضافة إلى الإخلاء الطبي والتوريدات البحرية وبعض الإصلاحات البسيطة الطارئة؛ فضلا عن تغيير الأطقم وتجديد بعض الرخص.