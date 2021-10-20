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اقتصادية قناة السويس : رؤساء شركات عالمية ومستثمرون فى فعالية «مسار متكامل» بإكسبو 2020

يث تناقش الفعالية كيف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى وجهة المستثمر المفضلة للاستثمار فى مصر
نادية سلام 4:37 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 4:37 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان له اليوم، عن مشاركة رؤساء شركات عالمية ومصرية ومستثمرون أجانب شركاء المنطقة فى التنمية، ضمن المتحدثين الرئيسيين فى أولى فعاليات الهيئة تحت عنوان : “مسار متكامل…وجهة واحدة”، حيث تناقش الفعالية كيف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى وجهة المستثمر المفضلة للاستثمار فى مصر، فضلاً عن عرض قصص النجاح للمستثمرين العاملين بنطاق المنطقة الاقتصادية وكيف نجحت تجاربهم داخل المنطقة والحديث عن الحوافز التى يتمتع بها المستثمر عند إقامة المشروعات، والتى نجح البعض منهم فى إجراء توسعات لمشاريعهم سواء بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة للمنطقة.

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وذكر البيان الصادر عن الهيئة أن من بين المتحدثين الرئيسيين فى الفعالية الأولى التى تنطلق من داخل الجناح المصرى فى إكسبو ٢٠٢٠ دبي، هم : ستيفن يوجالينجام الرئيس والمدير العام لشركة قناة السويس لتداول الحاويات (محطة حاويات شرق بورسعيد)، والمهندس كريم سامى سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت ورئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة (تطوير صناعى) ومايك ويتفيلد المدير العام لمجموعة نيسان للسيارات-إفريقيا ومصر ورئيس مؤسسة مصنعى السيارات بالقارة الإفريقية وياشورو هيداكا المدير العام لمجموعة تويوتا تسوشو مصر والمهندس أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لمجموعة السويدى إلكتريك والدكتور هانى سرى الدين مؤسس وشريك مدير لمكتب سرى الدين وشركاه – أستاذ القانون بجامعة القاهرة.

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وأضاف البيان، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية كأحد المشروع القومية الواعدة للاستثمار فى مصر، فضلاً عن اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، حيث شهدت المنطقة فى الآونة الأخيرة اهتمام بعض الدول الأوروبية بإقامة مناطق اقتصادية خارج بلادها داخل العين السخنة وشرق بورسعيد مثل بولندا وروسيا الاتحادية، فضلاً عن تواجد شركات عالمية فرنسية وصينية وأوروبية تعمل داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة وتقوم بتوسيع مشروعاتهم وتنفيذ خطوط إنتاجية إضافية نتيجة الحوافز المقدمة وتميز قرب المناطق الصناعية للموانئ مما يسهل عمليات التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك التصدير للسوق المحلية بالقواعد الجديدة التى صدرت لتحسين مناخ الأعمال.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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