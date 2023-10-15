«اقتصادية قناة السويس» توقع مشروعات جديدة في المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

وصل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدينة هانغتشو بشنغهاي، لبحث سبل التعاون مع مستثمري ورجال أعمال في عدة مجالات، أبرزها قطاع الصناعات النسيجية وغيرها من القطاعات المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة.

وعلى هامش مناقشات المائدة المستديرة، قام وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بتوقيع عقد حق الانتفاع بالأرض مع شركة هنجشينج Hengsheng Dying Zhejiang، بشأن إقامة مشروع صباغة وتجهيز وصناعة المنسوجات بالمنطقة الصناعية غرب القنطرة بمحافظة الاسماعيلية، على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 70 مليون دولار مما يوفر ما يقرب من 1500 فرصة عمل.

كما قام رئيس المنطقة الاقتصادية بتوقيع 3 خطابات نوايا بشأن إقامة مشروعات نسيجية يتم توقيع العقود الخاصة بها خلال الأشهر القادمة، كان أولها مع شركة sholaoxing Yuding textile شاوشينج ياندينج للمنسوجات وهي شركة متخصصة في إنتاج وتجارة الأقمشة.

وتستهدف الشركة إنشاء مصنع جديد تحت اسم “DINGHANG Egypt Co” في منطقة غرب القنطرة الصناعية بمساحة 12,7 ألف متر مربع باستثمارات قدرها 5 ملايين دولار مما يوفر حوالي 100 فرصة عمل مباشرة.

كما يستهدف المصنع التصدير إلى السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية بنسبة 90% من إجمالي الإنتاج.

ووقع رئيس المنطقة الاقتصادية خطاب نوايا مع السيدة وانغ شياو رونغ Wang Xiao Rong، رئيس مجلس إدارة شركة شانغزو كابتن Shengzhou Captain Industrial & Trading Co., Ltd، بشأن إقامة مشروع لصناعة خيوط سبانديكس وبوليستر وخيوط مرنة بالمنطقة الصناعية غرب القنطرة على مساحة 12 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 5 ملايين دولار؛ حيث يستهدف المشروع توفير 500 فرصة عمل لأبناء مدن القناة.

إضافة إلى توقيع خطاب نوايا مع شركة اندوشين القابضة بي تي واي المحدودة Indochine Holdings Pty Ltd، وهي شركة استثمارية استرالية تأسست في عام 2004 ومقرها في هانغتشو الصينية، وتتمتع بخبرة عالمية في تصميم وتصنيع الملابس، بهدف إنشاء مصنع جديد في منطقة القنطرة غرب الصناعية بمساحة 65 ألف متر مربع.

ويُقدر إجمالي الاستثمار بنحو 21,3 مليون دولار، على أن يتم تصدير كافة المنتجات المصنعة إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.

وفي أولى أيام جولته الترويجية الثانية بجمهورية الصين الشعبية، حضر رئيس المنطقة الاقتصادية مائدة مستديرة مع الشركات الصينية المتخصصة في صناعة المواد النسيجية والملابس الجاهزة، وكبار مصنعي المنسوجات، وناقشت المائدة المستديرة الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية وكذلك القطاعات الصناعية المستهدف توطينها، حيث تأتي هذه الزيارة في أعقاب الجولة الترويجية التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الصين مايو الماضي، والتي نتج عنها توقيع عدد من المشروعات كان من ضمنها توقيع خطاب نوايا مع شركة Shanghai Shengda المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات، والذي تحول بعد ذلك إلى توقيع عقد نهائي بين الجانبين في يوليو الماضي باستثمارات قدرها 28.5 مليون دولار، ليكون باكورة المشروعات المقامة بمنطقة غرب القنطرة الصناعية مما شجع ذلك العديد من المستثمرين الصينيين في قطاع صناعة وإنتاج الملابس والمنسوجات للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإقامة مشروعاتهم تحديداً بالمنطقة الصناعية القنطرة غرب.

وعن تلك التوقيعات قال وليد جمال الدين أنها بمثابة توطيد للعلاقات الاقتصادية القوية بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية خاصة وأن هذه المشروعات في منطقة غرب القنطرة الصناعية والتي تعد منطقة صناعية واعدة على مساحة19,5 مليون متر مربع، حيث يمكن لهذه المنطقة أن تستكمل قصص النجاح الخاصة بالاستثمارات الصينية على غرار النجاحات التي تحققت من التعاون في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة والتي بلغ حجم استثماراتها ما يزيد عن 2 مليار دولار، كما أن هذه المشروعات تأتي في إطار القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها، لذا فإن المشروعات التي تم التوقيع بشأنها اليوم والتي يزيد حجم استثماراتها عن 100 مليون دولار تعكس مدى الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة بين الجانبين، وتفتح آفاقاً جديدة لتمركز الاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الاستثمارات الخاصة بصناعة الملابس والصناعات النسيجية.

وهذا و قام رئيس المنطقة الاقتصادية بجولة تفقدية للمصنع الخاص بشركة Hengsheng Dying Zhejiang لصباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات، والتي تأسست في عام 2000 وتعد من أكبر شركات صناعة وصباغة وتجهيز المنسوجات بالصين ومقرها الرئيسى في مدينة المنسوجات الوطنية الصينية، شوكون، هاينينغ، ولاية تشجيانغ Xucun, Haining, Zhejiang، ولديها 9 مصانع مختلفة.