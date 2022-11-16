اقتصادية قناة السويس توقع مذكرات تفاهم لإعادة تدوير مخلفات المصانع

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات متخصصة في مجال إعادة تدوير مخلفات المصانع، في إطار مجهوداتها للتحول للطاقة النظيفة في مشروعاتها.

ووقع وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مذكرة تفاهم مع كريم منصور رئيس مجلس إدارة شركة e-tadweer إحدى الشركات المتخصصة في تدوير المخلفات الإلكترونية، حيث يستهدف التعاون بين الجانبين إلى توفير منصة للتداول لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية بطرق آمنة ومناسبة بما يتوافق مع القواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

وعن هذه المذكرة، أشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنه سيتم إجراء دراسة لمعرفة نوع وكم المخلفات التي تنتجها المصانع سنوياً، والتي تصلح لإعادة التدوير أو التخلص منها بطريقة آمنة، فضلاً عن القيام بعمل منظومة إلكترونية للمصانع لمعرفة نسبة المخلفات التي تنتجها المصانع ومن ثم إجراء التخلص منها بيئياً بالمعايير المعمول بها محلياً ودولياً.

على جانب آخر، وقع وليد جمال الدين اتفاقا إطاريا مع المهندسشريف الجبلي مدير شركة ليبراكربون،

إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات المشروعات البيئية، في إطار التوجه العالمي للحد من الانبعاثات الدفيئة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوجه الدولة المصرية بصفة خاصة لتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من الانبعاثات الدفيئة.

وصرح رئيس المنطقة الاقتصادية بأن هذا الاتفاق يساهم في تنمية وعي الشركات خاصة تلك العاملة بنطاق المنطقة الاقتصادية بضرورة الحفاظ على البيئة من خلال عدة طرق مثل؛ إصدار شهادات أو سندات أو أي منتج أخر قابل للبيع والشراء يتم إصداره لصالح أفراد أو شركات نتيجة لمشروعات أو أنشطة تساهم في المحافظة على البيئة وحمايتها وتحقيق الإستدامة في المجال البيئي والإجتماعي.

وتتضمن هذه الشهادات؛ الشهادات الخضراء أو شهادات الكربون التي تصدر لمن نجحت مشروعاتهم في خفض الانبعاثات الكربونية والدفيئة طبقاً للقوانين السارية في مصر، ويجوز تبادل تلك المنتجات البيئية بين أطراف السوق المعني، من خلال إتمام إجراءات إصدارها وتكويدها وتسجيلها في مختلف المجالات وتسويقها.