«اقتصادية قناة السويس»: توفير 100 ألف فرصة عمل بمشروعات المنطقة منذ إنشائها

أعلنت

خلال احتفالاتها بعيد العمال اليوم الإثنين ، عن نجاح المنطقة بمختلف مشروعاتها منذ إنشائها حتى الآن في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل بنطاق منشآت الهيئة البالغ عددها 300 منشأة ما بين صناعية وخدمية.

وأوضح بيان صحفي صادر اليوم أن الهيئة تهدف في رؤيتها الإستراتيجية لتوفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

وأعرب وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية، عن اعتزاز المنطقة بجهود العاملين بها وبمشروعات شركاء نجاحها سواءً من مطوريها الصناعيين أو مشغلي الموانئ التابعة، مشيراً إلى أن كل يد عاملة تساهم في تمهيد مناخ الاستثمار في المنطقة، يعزز دورها في ريادة التنمية في الجمهورية الجديدة.

ويتقدم رئيس المنطقة الاقتصادية بخالص التهاني وأسمى آيات الشكر والعرفان للعمال في عيدهم في ربوع الوطن جميع الذين تحقق سواعدهم الفتية التنمية المنشودة.