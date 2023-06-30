«اقتصادية قناة السويس» تنتهي من تأسيس 54 شركة.. وتتفاوض على إنشاء 18 مشروعًا جديدًا

انتهت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تأسيس 54 شركة بالمنطقة، منها 12 شركة تم تأسيسها باستثمارات 5.5 مليون دولار، و42 شركة بنحو 989 مليون، وذلك وفقًا لتقرير إنجازات أصدرته الهيئة عن العام الماضي.

كما أبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من التعاقدات والمشروعات في المناطق الصناعية تضمنت 46 مشروعا حاصلا على موافقة نهائية بتكاليف استثمارية لنحو 15 مشروعا بنحو 1.2 مليار دولار، و31 بنحو 2.4 مليار، و43 مشروعا حاصل على موافقات مبدئية و13 مشروعا باستثمارات 1.6 مليار دولار، و30 بنحو 3 مليار جنيه.

وأكد التقرير أن المنطقة الاقتصادية أصدرت 42 رخصة إنشاء تم إصدار الموافقة النهائية لها، وجاري الانتهاء من التفاوض على 18 مشروعا وبدء التعاقدات عليها بمساحات 9.5 مليون متر مربع وتكاليف استثمارية متوقعة بنحو 8.3 مليار دولار، وتوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال مطوري المنطقة الصناعيين، بجانب التعاقد بشكل مباشر على 4 مشروعات مع الهيئة بقيمة مليار دولار، توفر 2000 فرصة عمل.

وأوضح تقرير الإنجازات أنه خلال العام المالي المنصرم، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من النجاحات في تحقيق استراتيجيتها 2020/2025 بخطواتها المرسومة بدقة في جذب استثمارات متنوعة واستقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي منها فضلاً عن زيادة الصادرات منها للأسواق الإفريقية والأوروبية.

كما شهد هذا العام مشروعات وتعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة جعلت المنطقة محط أنظار كبرى الشركات العالمية وعززت من تنافسيتها للمناطق المجاورة لتصبح مركزاً لوجستياً صناعياً وتجارياً رائداً، وبوابة رئيسية للقارة السمراء، ومنها للأسواق العالمية.