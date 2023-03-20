اقتصادية قناة السويس تناقش فرص الاستثمار مع غرفة التجارة الأمريكية اليونانية

التقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفداً رفيع المستوى من أعضاء

برئاسة النيكولاوس كاراجيورجوس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الرؤي حول تعظيم الاستفادة من الاهتمامات الاقتصادية المشتركة خاصة في نشاط أنتاج الوقود الأخضر، واستعراض إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

حضر اللقاء اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، والربان محمد إبراهيم، مساعد رئيس الهيئة.

رحب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأعضاء الوفد معبراً عن سعادته بهذا اللقاء والذي يأتي في ضوء سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي الدولي الذي يهدف إلى تعظيم موارد الهيئة وفي الوقت ذاته يقدم شراكة متميزة من خلال العديد من المميزات التي تملكها الهيئة سواء على صعيد الموقع المتميز أو البنية التحتية المجهزة، أو الحوافز الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وخلال حديثه قدم عرضاً تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقع على مساحة ٤٥٥ مليون متر مربع وتضم ٤ مناطق صناعية و٦ موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مما يخدم فكرة التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية، خاصة ميناء شرق بور سعيد الذي يعد من أهم الموانئ البحرية التي تطل على شرق المتوسط وقربه للأسواق الأوروبية والذي يحتوي على محطة متعددة الأغراض إلى جانب رصيف الصب الجاف للحبوب والغلال.

مشيراً إلى أحدث الشراكات للتعاون بميناء شرق بورسعيد مع مجموعة موانئ أبو ظبي لإقامة العديد من المشروعات داخل الميناء، كما أشار إلى توقيع عقود صوامع لتخزين الأسمنت الأبيض والأسود بمينائي العريش البحري وغرب بورسعيد إلى جانب أعمال تطوير ميناء السخنة والتي أوشكت على الانتهاء.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الاقتصادية تولي اهتماماً كبيراً لأكثر من ٢١ قطاعاً اقتصادياً صناعياً وخدمياً على رأسها الوقود الأخضر والذي اعدت له المنطقة الاقتصادية مساحة ٢٠ مليون متر مربع، إلي جانب توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذا النوع من المشروعات، بالإضافة إلي استهداف توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الوقود الأخضر، والتحضير لاستخدامه في تموين السفن به في القريب العاجل، خاصة وأن موقع المنطقة الاقتصادية بالقرب من الأسواق الأوروبية يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الوقود الأخضر في أوروبا وبالتأكيد سيكون لليونان دور في عمليات النقل من المنطقة الاقتصادية إلي مختلف الأسواق الأوروبية مما يدعم وجود مزيد من التعاون في هذا السياق.

من جانبه هنأ نيكولاوس كاراجيورجوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية اليونانية، بالتقدم الذي تحرزه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأعرب عن سعادته بما استمع إليه أثناء العرض التقديمي مؤكداً أن ما تم عرضه دليلاً على حجم التطور المذهل الذي تقوم به مصر علي صعيد البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة أن تعمل غرفة التجارة الأمريكية اليونانية كحلقة وصل بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجتمع الأعمال اليوناني نظراً لأنها تتمتع بموقع متميز يجعل من استغلال الفرص الاستثمارية بها أمر بديهي وهام للغاية؛ في ظل التطورات التي يشهدها العالم، خاصة لتمتعها إلي جانب الموقع بالعديد من الحوافز الاستثمارية والبنية التحتية، مما يعني أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بذلت جهداً يعد قيمة مضافة للموقع الذي تتمتع به مصر، فأصبحت الآن وجهة استثمارية جاذبة.

والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن بعثة غرفة التجارة الأمريكية اليونانية بمصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وأوجه التعاون والاهتمامات المشتركة مع الجهات والهيئات والشركات المصرية.