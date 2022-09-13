«اقتصادية قناة السويس» تمنح الإقامة الخماسية للمستثمرين وأعضاء مجالس الإدارات الأجنبية

أعلن وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية ،عن منح الإقامات الخماسية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال.

وأكدت مصادر مطلعة أن قرار إقامة الخماسية يعد أحد الحوافز الجديدة التي اعتمدتها الهيئة مؤخرا ، وهي تمنح للمستثمرين الأجانب وأعضاء مجالس الإدارات الأجنبية والمساهمين ، لمدة خمس سنوات بدلا من تجديد إقامتهم سنويا.

وأضافت أن هذا نوع من الحوافز التي تعطيها الهيئة للمستثمرين مما يساهم في استقراره بالبلاد ومتابعة المشروعات وتوسعات المشاريع، مشيرا إلى أنه بصدد التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل القرار .

ويذكر أن الهيئة الاقتصادية حققت إجمالي إيرادات بلغت 3.9 مليار جنيه في العام المالي المنصرم، مقارنة بإيرادات خلال العام المالي الأسبق الذي بلغ 3.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 9٪ بالرغم من التأثير السلبي للمتغيرات العالمية من تداعيات وتأثير جائحة كورونا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابعت المصادر أن أواخر العام الماضي تمت الموافقة علي خضوع واردات المنطقة من السلع والبضائع والخدمات لسعر (صفر) عند استيرادها من السوق المحلية، ما يعني حوافز استثمارية جديدة لتعزيز الاستثمار بالمنطقة.