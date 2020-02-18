«اقتصادية قناة السويس» تلتقي الصندوق السيادي وممثلي القطاع الخاص للترويج لمشروعات بشرق بورسعيد

محمد ريحان ونادية سلام

قال يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن اجتماعًا سيتم غدًا مع الصندوق السيادي ومجموعة من شركات القطاع الخاص لمناقشة تنفيذ مشروعات إنتاجية في شرق بورسعيد.

وأضاف أن الهيئة تعمل لخلق فرص استثمارية من خلال الترويج لصناعة المسبوكات التي تستهدف توطينها في شرق بورسعيد، لإنتاجها وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية.

وعرض خلال لقاء الآن مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية، ما تقوم به المنطقة حالياً من مراجعة وتقييم للوضع الاستثماري في المنطقة، تزامناً مع خطة المنطقة الخمسية حتى عام 2025 ورؤية المنطقة المرتبطة برؤية الدولة حتى يكون عام 2025 هو عام التنمية الحقيقية من خلال توفير فرص عمل تصل للمليون، وإكمال البنية الأساسية بالتزامن مع خطة الهيئة في جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات التي تؤهلها للانطلاق ومنافسة المناطق الأخرى.

كان المهندس يحيى زكي قد أكد أن المنطقة تستهدف المزيد من نسب النجاح باعتبار وضعها ومكانتها وتميزها بالتنوع الجغرافي الذي يجعل كل منطقة لها طابع خاص وميزة محددة، يجعلها قادرة على استقطاب استثمارات متنوعة وإقامة مشروعات في قطاعات صناعية شاملة للاستفادة من مرور 10% من حجم التجارة العالمية يصل إلى 18 ألف سفينة سنويا.