«اقتصادية قناة السويس» تعلن عن المشروعات الصينية المستقبلية في السخنة في تقرير 2022/2023

أعلنت

في تقريرها 2022/2023 أن الاستثمارات الصينية المرتقبة ستصل إلي 2 مليار دولار لمشروع مواسير الزهر وصناعة الصلب داخل منطقة” تيدا-مصر“، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية تستهدف المرحلة الأولى من المصنع إنتاج 250 ألف طن.

وقال التقرير إن الاستثمارات الصينية تتضمن اتفاقا إطاريا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة باستثمارات متوقعة 7 مليارات دولار لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً مع شركة إنرجي شاينا الصينية العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تم توقيع عقد بين شركة تيدا-مصر وشركة هايدر جروب للطاقة لإنشاء محطة إمداد طاقة باستثمارات حوالي 265 مليون دولار، وتبلغ قيمة المرحلة الأولى لبناء محطة فرعية بطاقة 200 ميجاوات / 220 كيلو فولت، بنحو 38 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن تيدا مصر وقعت اتفاقية بين هايدر جروب لمشروع إنتاج مواد حديثة بطاقة 200 ألف طن من المواد المتطورة بإستخدام فحم الكوك كمادة خام، بإجمالي استثمارات 100 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمرحلة الأولى 50 ألف طن واستثمار حوالي 30 مليون دولار.

كما وقع عقد بين تيدا -مصر وإحدى الشركات التابعة لمجموعة جولدن سبرينغ لإقامة مشروع لصناعة المنسوجات على مساحة 66 ألف متر مربع باستثمارات تقارب 12 مليون دولار ، وتوقيع اتفاقية بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة Shandong Tianyi إحدى الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات وإنتاج البروم لإنشاء مشروع على مساحة 270 ألف كيلو متر مربع باستثمارات 110 مليون دولار بطاقة إنتاجية 140 ألف طن من البروم بعائد متوقع يصل إلى 600 مليون دولار.

وتابع التقرير أن من المشروعات المرتقبة تعاقد مشروع شين فينج الصيني لدرفلة الحديد بالسخنة على مساحة 750 ألف متر مربع باستثمارات 300 مليون دولار لتصدير منتجاته للأسواق الخارجية، بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنوياً من لفائف الصاج، كما يوفر 1200 فرصة عمل.

وكشف التقرير عن الإتفاق علي مشروع جديد الأول من نوعه في القنطرة غرب بإستثمارات 40 مليون دولار لصناعة الملابس الجاهزة، شانجاي شينجدا الصيني المقرر إقامته على مرحلتين يتم تصدير منتجاته بالكامل للسوق الأمريكي بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنوياً ويقع المشروع على مساحة 80 ألف متر مربع ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستعرض التقرير إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ في المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية وهو الأول من نوعه في هذه المنطقة، باستثمارات تبلغ 610 مليون دولار بمساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع، تقسم لثلاث مراحل بمساحة 400 ألف متر مربع لكل منها، وبطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً لتصدر منتجاته بالكامل للأسواق الخارجية.