«اقتصادية قناة السويس» تعلن إنهاء 72% من أعمال تطوير ميناء السخنة

أعلنت

، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء نحو 72% من أعمال تطوير ميناء السخنة ، مع بدء دخول مياه البحر إلى الأحواض الجديدة.

وأوضحت أن أعمال تطوير ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف تحويله لميناء محوريّ يخدم حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، بجانب فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على التنافسية، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط ، بجانب أن الميناء يعزز من مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وتشمل خطة التطوير تنفيذ إنشاء 4 أحواض بجانب الأحواض القديمة (2،1) حيث يتضمن الحوض الرابع أنشطة محطة حاويات ومحطة بصائع عامة وامتداد الحوض الثاني خصص لأغراض أرصفة الرورو ومحطة ركاب ومحطة حاويات.

وأكدت اقتصادية القناة أن مساحة الأرصفة الجديدة تبلغ نحو 18 كم وعمق 18 مترًا، ليسمح باستقبال السفن العملاقة وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة – مرسى مطروح.

كما تشمل خطة التطوير الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء إلى جانب إنشاء حاجز أمواج بطول 1050م، ويجرى إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي (محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض).