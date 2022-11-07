اقتصادية قناة السويس تعلن أول إنتاج فعلي للأمونيا الخضراء خلال الساعات المقبلة

في إطار الخطوات الفعالة التي قامت بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسريع وتيرة العمل على مشروعات إنتاج الوقود الأخضر؛ فإنها بصدد الإعلان عن البدء الفعلي لأولى إنتاجات الأمونيا الخضراء في منطقة السخنة الصناعية خلال الساعات المقبلة.

يأتي هذا مع الانطلاقة الرسمية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27” بمدينة شرم الشيخ، حيث شهد جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء حضورًا مكثفًا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين،

وذلك في إطار متابعة ما تقوم به المنطقة الاقتصادية داخل الجناح باعتبارها من أهم الجهات المصرية التي اتخذت خطوات واضحة ضمن إستراتيجيتها نحو الوقود الأخضر، والتي ستُكلَّل بالإعلان عن بدء أول إنتاج فعلي للأمونيا الخضراء في منطقة السخنة الصناعية.

وقد تفقَّد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الجناح وما يتم عرضه داخله للتعريف بالمنطقة الاقتصادية بشكل عام وبإمكاناتها في مجال الوقود الأخضر،

كما تفقَّد الجناح وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المنطقة الخضراء بجناح الجمهورية الجديدة الذي يضم الوزارات والهيئات والجهات المصرية؛ من خلال طرح رؤية المنطقة الاقتصادية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمعاونة شركاء النجاح للمنطقة الاقتصادية؛

وهم “موانئ دبي العالمية السخنة- شركة بورسعيد للتنمية- السويدي للتنمية الصناعية- الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية- شركة الشرقيون للتنمية الصناعية- السخنة 360- سونكر- شركة السويس للتنمية الصناعية”،

حيث سيتم عرض الجهود والفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الخضراء وخدمات تموين السفن بالوقود الأخضر، كما سيتم توقيع عقود نهائية لعدد من مذكرات التفاهم الموقعة مع عدة شركات عالمية.

ويأتي هذا النجاح للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال نتيجة توقيعها 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية؛ نتيجة لما تملكه من بنية تحتية تدعم تواجد هذه المشروعات، إضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية، و6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط.

وتُعدّ إستراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على 3 محاور رئيسية هي: تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر- أمونيا خضراء ش- إيميثانول)،

وتوفير الصناعات المكلمة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية- ألواح شمسية- توربينات)، إضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها التابعة،

وتنتظر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زائريها في الجناح الخاص بها في صالة C3، جناح G7 داخل المنطقة الخضراء Green Zone، كما يمكن متابعة أنشطة المنطقة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.