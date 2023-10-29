اقتصادية قناة السويس تعرض فرص الاستثمار بمعرض اتحاد الصناعات

واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرض فرص الاستثمار بموانيها التابعة والمناطق الصناعيه، من خلال مشاركتها بالمؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الصناعات في دورته الثانية.

والتقى فريق عمل المنطقة الاقتصادية بعدد من زوار المعرض لشرح الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها اقتصادية قناة السويس لمستثمريها.

كما استقبل جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زواره بالمعرض الدولي السنوي للصناعة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المناطق الصناعية التابعة لليوم الثاني على التوالي بأرض المعارض بمركز المنارة في قاعة ١.

وتشمل عرضا تقديميا عن إمكانات المنطقة الاقتصادية من6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية على مساحة 455 مليون متر مربع.

تضمن الجناح كذلك شرحاً للقطاعات الصناعية المستهدفة ومدى ملاءمة المناطق الصناعية بالسخنة وشرق بورسعيد وغرب القنطرة وشرق الإسماعيلية لمختلف أنواع الصناعات المستهدفة.

تم عقد العديد من اللقاءات مع الراغبين في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في مجالات صناعات الأغذية والحديد والصلب والأسمدة والغزل والنسيج وصناعات الدوائر الكهربية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

، ويستمر المعرض الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر 2023، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمعرض الدولي لاتحاد الصناعات من خلال جناح بقاعة 1 والذي تستعرض من خلاله الطفرة التي تتمتع بها مناطقها الصناعية التابعة وهي منطقة السخنة الصناعية، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية، ومنطقة غرب القنطرة الصناعية (أبو خليفة)، ومنطقة شرق إسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، وتقدم من خلالها مفهوم التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية لتيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية خاصة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة.

وتعد مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمؤتمر مشاركة فعالة لما لديها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية أعدتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليار دولار، استطاعت من خلالها الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات بالإضافة إلى استراتيجيتها التي تطمح إلى توطين 21 قطاع صناعي وخدمي منها صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، فضلاً عن أن الهيئة هي جزء أصيل من استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، ويمكن لزوار المعرض معرفة المزيد عن القطاعات الصناعية لدى المنطقة الاقتصادية من خلال جناح الهيئة بالمعرض

والجدير بالذكر أنه تمت إقامة المعرض والمؤتمر في دورته الأولى في العام الماضي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصري، ويشمل عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وتأتي مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية المصرية لما تمثله من إمكانات تعكس الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث كانت زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جزء من جولات وفود المؤتمر بالعام الماضي للتعرف على مدى التنوع الصناعي والقدرات الهائلة التي تحظى بها المنطقة.