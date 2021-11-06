استثمار

«اقتصادية قناة السويس» تعرض الفرص الاستثمارية بمعرض النقل الذكي غدًا

الهيئة تشارك بجناح يتضمن الجديد في تطوير الموانئ التابعة ورؤيتها فيما يتم تنفيذه حاليًّا ليتناسب ويحقق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل الذكي واللوجيستيات،
نادية سلام 7:57 م, السبت, 6 نوفمبر 21 7:57 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، غدًا الأحد، في الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر TransMEA2021 والذي يقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار “الطريق إلى 2030”.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، أن الهيئة تشارك بجناح يتضمن الجديد في تطوير الموانئ التابعة ورؤيتها فيما يتم تنفيذه حاليًّا ليتناسب ويحقق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل الذكي واللوجيستيات،

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كما تعرض المنطقة مشروعاتها في صناعات مستلزمات السكك الحديدية والمناطق اللوجستية والصناعات المستهدف توطينها في المناطق والموانئ، والتي تحقق إستراتيجية الهيئة مما يرفع تصنيفها ضمن مصافّ المناطق الاقتصادية العالمية.

وقال البيان إن مشاركة الهيئة في هذا المعرض الهام هي فرصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على مستجدّات قطاع النقل الذكي، وكذلك التجارب الناجحة حول العالم ومواكبة آخِر التطورات في مجال اللوجستيات، وذلك في إطار تبنّي الدولة المصرية إستراتيجية تطوير الموانئ البحرية وتعزيز خدمات القيمة المضافة.

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وأشار البيان إلى مشاركة الهيئة في جلستين منفصلتين عن الموانئ الذكية والآليات التي تسير على نهجها المنطقة الاقتصادية لجعل موانئها تواكب آخِر تطورات الميكنة الإلكترونية في أعمال التداول وإجراءات الشحن والجمارك إلكترونيًّا، فضلًا عن اتباع الموانئ التابعة للمنطقة منظومة موحدة في العمل،

كما تعرض الجلسة الأخرى للمنطقة روية الهيئة واتساقها مع رؤية مصر 2030، وتحقيق إستراتيجية الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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