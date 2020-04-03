«اقتصادية قناة السويس» تعرض إقامة مركز لوجيستي لمنتجات الإنتاج الحربي 

وأشاد "زكي" بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربى للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

أبدى المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بما يساهم في جلب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.

وأوضح يحيى زكى خلال لقائه بالدكتور محمد العصار اليوم، أنه يمكن إقامة مركز لوجيستي لمنتجات الإنتاج الحربي في المنطقة الاقتصادية، وذلك بما يتماشي مع سعي المنطقة للتصدير إلى دول الجوار وعلى رأسها الدول الأفريقية، باعتبار مصر البوابة الشرقية للقارة.

وأشاد “زكي” بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربى للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تعزيز البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي وصلت إلى مراحل جيدة جداً، ولكن تحتاج إلى المزيد من الجهد لاستكمالها.

وأكد أن الأنشطة والفرص الصناعية بالمنطقة واعدة جدًا، وهو ما يعزز إمكانية تحقيق تنمية شاملة بالمنطقة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً مع مختلف الجهات.

وعرض زكى، نبذة عن الهيئة، والتي أنشئت كهيئة حكومية وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت مسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في ذلك الوقت، وتم تعديله عام 2015، وتعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، من أجل إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس، مضيفاً أن المنطقة موزعة بين (6) موانئ بحرية و(4) مناطق صناعية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم مسئولي الجانبين وتجتمع في أقرب فرصة ممكنة، لوضع إستراتيجية محددة للتعاون والموضوعات ذات الأولوية، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.