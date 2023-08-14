«اقتصادية قناة السويس»: تطوير متواصل للبنية التحتية للموانئ وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية

أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، قدرة الموانئ التابعة للمنطقة -6 موانئ بحرية- على التعامل مع عمليات تداول الحمولات والمعدات الكبرى، مضيفا أن تلك الموانئ تشهد عمليات تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية”.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم الإثنين، إن ذلك عقب استقبال ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية، سفينة المثقلات (DA QING XIA)، القادمة من الصين، لتفريغ حاويات بوزن 2630 طنا تشمل وحدات لهياكل خرسانية من إنتاج شركة فارما ديول السويدية، لصالح الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) لبناء مصنع (إيبيكو 3)؛ لإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية في العاشر من رمضان، والذي من المخطط له بدء التشغيل الفعلي للمشروع بنهاية الربع الثاني من 2024.