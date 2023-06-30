اقتصادية قناة السويس: تسعة تحالفات عالمية تشارك في إنتاج الوقود الأخضر بالسخنة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن اتفاقيات الوقود الأخضر الإطارية في منطقة السخنة الصناعية في تقريرها للعام المالي الماضى 2022/2023، تزامنا مع احتفالات الدولة بثورة 30 يونيو .

وأوضح التقرير أن الأطراف الرسمية في تلك الاتفاقيات شملت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و صندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلي تحالفات عالمية.

وأستعرضت “اقتصادية القناة “في تقريرها السنوي أن أعداد تلك الشركات بلغ تسع شركات وتحالفات عالمية ،وهم (سكاتك) النرويجية – منشأة لتصنيع الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًّا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويًّا، بتكلفة استثمارية 5,5 مليار دولار، وسوف يتيح 10 آلاف فرصة عمل في مرحلة الإنشاء و600 فرصة في مرحلة التشغيل بجانب شركة (أميا باور) الإماراتية بطاقة إن/تاجية 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا بالسخنة – يبدأ التشغيل التجاري بنهاية 2025.

كما أنضم تحالف شركتي (زيرو ويست) المصرية و(إي دي إف رينيوابلز) الفرنسية لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة بطاقة 350 ألف طن سنويًّا بجانب تحالف (توتال) الفرنسية و(إنارة كابيتال) المصرية لمشروع إنتاج 300 ألف طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة.

كما تضمن التحالفات شركة (رينيو باور) الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي لإنتاج الوقود الأخضر من هيدروجين وأمونيا على مساحة 600 ألف متر مربع، بإجمالي طاقة إنتاجية 1.1 مليون طن أمونيا خضراء سنويًّا، و220 ألف طن هيدروجين أخضر سنويًّا، وشركة (“FFI” Fortescue Future Industries) الأسترالية لإنتاج الأمونيا الخضراء بحجم إنتاج إجمالي يتخطى 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا.

وأفاد التقرير بأن شركة (جلوباليك) البريطانية والتي من المقرر أن تقيم مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى 2 مليون طن سنويًّا،و شركة (الفنار) السعودية – إقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر بحجم إنتاج 500 ألف طن سنويا، بجانب تحالف شركات (مصدر – أبو ظبي لطاقة المستقبل) و (حسن علام للمرافق) و (إنفينيتي باور القابضة)؛ لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاوات على مراحل مختلفة تمتد لـ 2030 تصل قدرة المرحلة الأولى إلى 2 جيجاوات، ومخطط أن تبدأ عمليات التشغيل بحلول عام 2026.