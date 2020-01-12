اقتصادية قناة السويس تسعى لتأسيس ذراع استثمارية لتعزيز دورها الاقتصادي التنموي

صرح المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة لمنطقة اقتصادية قناة السويس ، أن الهيئة تسعى لتأسيس ذراع استثمارية لتعزيز دورها الاقتصادي التنموي خلال خطتها الخمسية بحيث تستحوذ المنطقة على 51% و49% تكون متاحة للقطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمته في فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمام رجال الأعمال رؤية ورسالة المنطقة في إقامة وتطوير مشروعات قادرة على خلق فرص عمل وزيادة الناتج القومي الإجمالي.

أضاف أن ذلك يتم من خلال استغلال الموقع المتميز الذي يمر من خلاله 10% من حجم التجارة العالمية تقدر بـــ18 ألف سفينة سنويا.

وتابع أنه عملت المنطقة الاقتصادية على تحقيق وتنفيذ رؤية الدولة في إنشاء وتطوير البنية التحتية وإضافة المزيد من الخدمات التي تعمل على جاهزية المنطقة وترفع من كفاءتها ومنافستها لكبار المناطق الاقتصادية حول العالم.

كما استعرض عوامل الجذب والمميزات التي تتمتع بها المنطقة.

أشار أنها تتميز المنطقة بعدد من الحوافز المالية وغير المالية وعدد من الإعفاءات الجمركية وعدد من الاتفاقيات التجارية التي تسمح بوصول منتجاتها للسوق العالمي بأسعار تنافسية.

لفت إلى سعي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في دراسة الضرائب والحوافز للمستثمرين، وكذلك الرسوم للخطوط الملاحية وعلى استعداد تقديم المزيد من التسهيلات في إطار تحقيق المصلحة للمنطقة وشركائها.