اقتصادية قناة السويس تستهدف جذب الاستثمارات السويدية للمنطقة

استكمل الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج لقاءاته بعدد من الشركات والمؤسسات السويدية، في إطار جولته الترويجية لأوروبا وتواجده بالعاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في منتدى الأعمال المصري السويدي بمقر السفارة المصرية بالسويد ؛ بحضور سفير مصر لدى السويد أحمد عادل صبحي لتعريف مجتمع الأعمال السويدي بشكل أكبر على إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

والتقى نائب رئيس الهيئة مع بير آرني هيلمبورن مدير عام التجارة والاستثمار بوزارة الخارجية، وتطرق الحديث إلى السياسات الاستثمارية والتجارية بالسويد وكيفية تشجيع الشركات السويدية للاستثمار بمصر، وتم الاتفاق على عدد من الزيارات لمختلف المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية للتعرف على آلية استقطاب الاستثمارات السويدية بالمنطقة، كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع إدارات الزراعة والجمارك والتجارة لمناقشة سبل التعاون في القطاعات التي تستهدف المنطقة الاقتصادية توطينها.

كما التقى عبد الخالق بممثلي مؤسسة business Sweden والتي تدعم الشركات السويدية للتوسع في الأسواق خارج دولة السويد؛ حيث تضمن الاجتماع الحديث عن إمكانية التعاون مع المنطقة الاقتصادية في الصناعات الدوائية والمادة الفعالة، من جانبها أكدت مؤسسة Business Sweden أنها بصدد التعاون في دفع المنطقة لتكون وجهة الاستثمار السويدي ومركزاً للإنتاج والتصدير لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتم عقد لقاء مع السيد ستيفان بجورنهارد مدير المشروعات بشركة supreme hydrogen التي تعمل في مجال الهيدروجين الأخضر ولديها العديد من الاستثمارات بسيريلانكا والسنغال ، حيث تمتلك الشركة تكنولوجيا خاصة في هذا المجال تعمل على تقليل تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين الأخضر مما يسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي؛ وخلال هذا الاجتماع أبرزت المجهودات التي تمت بخصوص هذا الملف داخل المنطقة الاقتصادية، وتمت دعوة الشركة لرؤية المساحة المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية في أقرب وقت ممكن.