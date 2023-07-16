«اقتصادية قناة السويس» تستهدف تموين السفن بـ«الميثانول الأخضر».. قريبًا

أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تستهدف عمليات التوسع في تموين السفن خلال الفترة القادمة، موضحًا تلقي طلبات لمد نشاط السفن ليشمل الغاز والميثانول الأخضر في أقرب فترة ممكنة.

وقال في تصريحات صحفية على هامش احتفالية مرور 15 عاما من التعاون بين تيدا الصينية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك عددا من الأنباء الجيدة عن الميثانول الأخضر في المنطقة قريبًا، رغم أن كافة المؤشرات كانت تشير إلى أنه سيكون في 2027.

التعاون المصري الصيني

والجدير بالذكر أن مصر وقعت مؤخرًا اتفاقية أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في الشرق الأوسط، بحضور السفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كيلمتسدال وبرئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة لوزارة البترول المصرية.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تستهدف إعادة نشاط الخدمات البحرية إلى القناة بعد سنوات عديدة من توقفها، وبدأت في نشاط تموين السفن بالموانئ التابعة لها في بورسعيد والعين السخنة، مؤكدا أنها.

وفيما يتعلق بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون يسمح للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنح التزام مدته 30 عاما لشركة سكاي للموانئ (تحت التأسيس)، قال إن ذلك يسمح لشركة السويس لتداول الحاويات بإضافة نحو 955 مترا إلى رصيف الحاويات.

ونوه بأن المنطقة لديها أرصفة بطول 5 كيلومترات في شرق بورسعيد، تم الانتهاء من حوالي 2 كيلومتر، وستقوم شركة قناة السويس لتداول الحاويات بإضافة 955 مترا، مما يعزز من تجارة الترانزيت.