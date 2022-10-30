اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد رؤساء اتحادات الصناعات من مختلف دول العالم

استقبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم وفداً من رؤساء اتحادات الصناعات برئاسة الدكتورةجهاد عامر، أمين عام اتحاد الصناعات المصرية، وحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الصناعية وقيادات الهيئة، وذلك على هامش أعمال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعات المصرية والذي أقيم بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصرية.

وقدم جمال الدين عرضاً شاملاً عن المنطقة الاقتصادية، تطرق إلى إمكانات المنطقة و مناطقها الصناعية الأربعة، والتي تخدمها 6 موانئ بحرية متصلة بالبحرين الأحمر والمتوسط، كما استعرض كيفية إسهام هذه الإمكانات في عملية إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، إضافة إلى استعراضه للصناعات الأخرى المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تقدمها إلى جانب البنية التحتية القوية والموقع المتميز الذي يجعل من المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية عالمية تحظى بالعديد من المميزات التي من أهمها الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.

من جانبها أعربت الدكتورة / جهاد عامر الأمين العام لاتحاد الصناعات المصرية عن سعاداتها بحفاوة الاستقبال وأكدت على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي أحد أهم المشروعات العملاقة الموجودة بمصر في مختلف القطاعات وذلك نظراً لموقعها المتميز ما يجعلها قادرة على دعم القطاع الاقتصادي والاستثماري والصناعي بمصر، بالإضافة إلى قدرتها على تجهيز بيئة مناسبة للأيدي العاملة، وأضافت أن اليوم هو فرصة ذهبية بمشاركة الوفد الأجنبي داخل الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة لمشاهدة ما يتم على أرض الواقع والتعرف على المنطقة الاقتصادية التي تعد ظهير اقتصادي واستثماري للمرحلة القادمة للدولة المصرية.

وفي نهاية اللقاء قدم السيد/ وليد جمال الدين درع الهيئة التذكاري للدكتورة/ جهاد عامر قبل انطلاق الوفد في جولة تفقدية لمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة لمشاهدة عدد من المصانع وأعمال التطوير الجارية بميناء السخنة.