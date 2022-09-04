اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد أعمال لعدد من الشركات الدنماركية

التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم بوفد من مجلس الأعمال المصري الدنماركي والمكون من عدد من الشركات الدنماركية، وذلك في إطار السعي الدائم للتعزيز من التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمع الأعمال الدولي حيث تحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام العديد من المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية نتيجة لجاهزيتها التي صنعت منها مركزا صناعيا وبحريا مميزا على خريطة الاقتصاد العالمية.

وأعرب وليد جمال الدين عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على تعاون اقتصادي واعد بين الجانبين خاصة وأن المنطقة الاقتصادية لديها تعاون مع شركة ميرسك الدنماركية في ميناء شرق بورسعيد وكذلك مشروع إنتاج الوقود الأخضر موضحاً مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق ما يصبو إليه هذا التعاون.

وبدأ كلمته بالتعريف بالمنطقة الاقتصادية التي تحتوي على أربع مناطق صناعية و٦ موانئ محورية تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر وبذلك تخدم التجارة العالمية، مشيرا إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية وموانئها التابعة التي تملكها المنطقة الاقتصادية مما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية ويساعد في تحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية،

كما أشار رئيس الهيئة إلى الأعمال التي تتم في منطقة غرب القنطرة الصناعية المعدة للصناعات الزراعية والخفيفة ومنطقة شرق الإسماعيلية والتي تسمى بوادي التكنولوجيا حيث تعد لصناعات الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من الصناعات التكنولوجية، بجانب المناطق المتكاملة التي تضمها المنطقة الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة هنزاده فريد كبير المستشارين التجاريين والمدير الإقليمي لقطاع الطاقة بسفارة الدنمارك بالقاهرة بالسفارة على أهمية هذا اللقاء لبحث سبل التعاون ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة وعبرت عن اهتمامها بمذكرات التفاهم التي تم توقيعها لإنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة، كما أكدت على أهمية هذه الخطوة خاصة مع اقتراب COP27 والذي ستقوم عدد من الشركات الدنماركية بالمشاركة في فعالياته.

وفي السياق ذاته أوضح حسين منصور المدير التنفيذي لشركة Aller Aqua في مصر عن سعادته بالتعرف على إمكانات المنطقة الاقتصادية وما تقدمه من فرص لمختلف القطاعات الصناعية خاصة في مجال عمل شركته التي تعمل توفير الدعم اللازم لمزارعي الأسماك حول العالم حيث تمتلك الشركة عدة مصانع لإنتاج أعلاف الأسماك حول العالم ويعد أكبرهم هو المصنع المقام في مصر.