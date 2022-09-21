اقتصادية قناة السويس تستقبل وفداً من الملحقين العسكريين والتجاريين لـ 35 دولة

استقبل السيد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفداً من الملحقين العسكريين والاقتصاديين لـ 35 دولة في زيارة رسمية لمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، لفتح آفاق للتواصل مع دول العالم وبحث سبل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات والحرص على توطيد العلاقات بين المنطقة الاقتصادية وشتى دول العالم؛ وذلك إلماماً بالدور الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية من خلال موقعها الفريد وموانئها التابعة وتكاملها مع المناطق الصناعية ،في اطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس وهيئة الاستخبارات العسكرية المتمثلة في جهاز الملحقين الحربيين

وقدم رئيس الهيئة الاقتصادية عرضاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تحدث عن إمكانات المنطقة من مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ متصلة بالبحرين الأحمر والمتوسط،

كما استعرض كيفية إسهام هذه الإمكانات في عملية إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، إضافة إلى استعراضه للصناعات المستهدفة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة إلى جانب البنية التحتية القوية والموقع المتميز الذي يجعل منها وجهة استثمارية مفضلة تحظى بالعديد من المميزات، منها سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، وقد وجه السيد رئيس جهاز الملحقين الحربيين التهنئة للسيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس على توليه منصب رئاسة الهيئة متمنيا لسيادته دوام التوفيق.

هذا وقد أعرب رئيس رابطه الملحقين العسكريين بالقاهرة عن شكره بالنيابة عن السادة الضيوف لحفاوة الاستقبال والعرض التفصيلي الذي أوضح المشروعات القائمة والرؤية الاستراتيجية التي تسير على نهجها المنطقة، لافتاً إلى أن هذا العرض جعل الوفد يتعرف على المنطقة الاقتصادية بأفضل طريقة ممكنة وواقعية.

وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الدروع التذكارية لرابطه الملحقين العسكريين والمنطقة الاقتصادية قبل أن يتوجه الوفد إلى جولة ميدانية للمنطقة الصناعية بالسخنة للتعرف على المشروعات عن كثب وزيارة أحد المصانع المتخصصة في صناعة المنتجات الدوائية (اتيكو فارما إيجيبت)، كما قام الوفد أيضاً بزيارة ميناء السخنة لمشاهدة أعمال التطوير التي تجري لتعزيز دوره كميناء محوري في البحر الأحمر