اقتصادية قناة السويس تستعرض تفاصيل الاستثمارات الصينية في تقريرها لعام 2022/2023

أعلنت

في تقريرها للعام المالي 2022/2023 أن الاستثمارات الصينية في المنطقة هي واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية تحديداً في المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث تعد شركة تيدا- مصر من أهم المطورين الصناعيين في المنطقة الاقتصادية، حيث شهدت المنطقة نمو في الاستثمارات الصينية خلال السنوات الماضية في إطار حرص القيادة السياسية في البلدين على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، لكون مصر أحد أهم المراكز المحورية الحيوية في هذه المبادرة.

وأوضح التقرير أن المطور الصناعي تيدا مصر يقع على مساحة 7.3 مليون متر مربع مقسمة لمراحل، وتستهدف قطاعات صناعية متنوعة، بلغ إجمالي عدد الشركات في منطقة تيدا مصر 136 شركة صينية باستثمارات 2.4 مليار دولار في قطاعات صناعية وخدمية وتجارية بإجمالي فرص عمل نحو 50 ألف فرصة عمل.

وأضاف تقرير عام 2023/2022 أن أبرز المشروعات الصينية الجديدة التي شهدت المنطقة الاقتصادية افتتاحها وتشغيلها خلال العام المالي 2022/2023، تشغيل الخط الرابع لمصنع جوشي لإنتاج الفايبر جلاس باستمارات 320 مليون دولار بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً بعدد عمالة 560 عاملا، وبهذه التوسعات يكون مصنع جوشي مصر للفايبر جلاس هو الرابع عالمياً في هذه الصناعة.

وتابع أن هناك استثمارات بلغت 15 مليون دولار لمشروع مجمع تصنيع الهياكل الفولاذية والحوائط والأسقف على مساحة 27 ألف متر مربع بجانب مصنع فان يانج لإنتاج الأقمشة والمفروشات باستثمارات 60 مليون دولار وفرص عمل 1200 فرصة مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً من هذه المنتجات.

وقال إن هناك استثمارات يان جيانج لإنتاج منتجات النظافة الصحية بقيمة 18 مليون دولار وتوفير فرص عمل لنحو 124 عاملا وطاقة إنتاجية 11280 ألف طن من المنتجات، بجانب مصنع ميديا Midea لإنتاج غسالات الأطباق باستثمارات 25 مليون دولار و240 فرصة عمل مباشرة وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويا، وهنج تونج لإنتاج كابلات الألياف الضوئية باستثمارات 6 مليون دولار و100 فرصة عمل مباشرة بطاقة أنتاجية 2 مليون كابل سنوياً.