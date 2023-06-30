«اقتصادية قناة السويس» تستعرض تعاقدات مشروعات ميناء السخنة في تقريرها السنوي

استعرض تقرير الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعاقدات مشروعات ميناء السخنة، وتضمن محطة تداول الحاويات مع تحالف هاتشسون وCOSCO وCMA بطول رصيف 2600 متر، منقسمة على 1200 متر مرحلة أولى، و1400 متر مرحلة ثانية، بإجمالي 1.5 مليون متر مربع باستثمارات 600 مليون دولار.

وجاء التقرير تزامنا م أحتفالات الدولة بذكري ثورة يونيو التاسعة .

وقال التقرير أن هناك 6 مشروعات استثمارية تم التعاقد عليها لأرصفة بإجمالي أطوال 4455 ومساحات تداول 2.85 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية ما بين 1.3 مليار دولار، و1.23 مليار جنيه.

وأوضح التقرير انه جارٍ التفاوض على محطة دحرجة السيارات بطول رصيف 710 أمتار، بجانب جاري التفاوض على محطة الرحلات البحرية بطول رصيف 684 مترا، وجار التفاوض على محطة صب سائل وجاف برصيف طول 1180 مترا.

وتم تدشين مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 10 جيجا وات/ساعة سنويًّا في مصنع جوشي المتخصص في صناعة الفايبر جلاس، ويعد هذا المشروع هو شراكة واعدة بين مصنع جوشي وشركة إنارة كابيتال الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والتي تعد أحد شركاء المنطقة الاقتصادية في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما تم توقيع إتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة بإنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد، بإستثمارات تبلغ 60 مليون دولار على أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكلا المنطقتين، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري.

كما تم إطلاق أول مشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الخاص بتحالف شركات مصر للهيدروجين الأخضر وفرتيجلوب وسكاتك النرويجية، لإنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة 100 ميجاوات من المحللات الكهربائية، يتم تدعيمها بنحو 260 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معاً؛ لإنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة ولإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، ويوفر نحو 100 فرصة عمل، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.

وتم توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومؤسسة السويدي إلكتريك وبنك مصر لإنشاء أكاديمية للتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني والتقني للعمالة الفنية وتأهيلها للعمل بالمشروعات الصناعية المقامة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بتكلفة استثمارية تبلغ 45 مليون جنيه، حيث يتم تمويل المشروع مناصفةً بين بنك مصر ومؤسسة السويدي الكتريك.

وتابع التقرير أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة etadweer، إحدى الشركات المتخصصة في تدوير المخلفات الإلكترونية، لتوفير منصة للتداول لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية بطرق آمنة ومناسبة بما يتوافق مع القواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

كماوقعت إقتصادية القناة إتفاق إطاري مع شركة ليبراكربون، بهدف إصدار شهادات أو سندات أو أي منتج أخر قابل للبيع والشراء يتم إصداره لصالح أفراد أو شركات نتيجة لمشروعات أو أنشطة تساهم في المحافظة على البيئة وحمايتها وتحقيق الاستدامة في المجال البيئي والإجتماعي.

وأفاد التقرير تشغيل خط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية “فايبرجلاس” لمصنع جوشي بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًّا.

كما أطلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتشمل المرحلة الثانية إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بما في ذلك خدمات إدارة الأراضي وخدمات الموافقة على المشاريع، خدمات الموافقة البيئية، خدمات تسجيل الشركات، خدمات تصاريح العمل للأجانب.

كما استعرض تقرير 2022/2023 حركة ميناء الأدبية موضحا أستقبال سفينة المثقلات (FAIRMASTER)، لتفريغ عدد طردين فائق الحجم متضمن وحدتي تفحيم (Coking Drum) وطول كل طرد يصل إلى 32.5متر، بعرض 10.4متر، وإرتفاع 10.1متر، وتبلغ وزن وحدة التفحيم الواحدة 400 طن لصالح شركة السويس لتصنيع البترول.

كما أستقبل ميناء الأدبية السفينة BBC BALBOA على متنها حمولة مكونة من 42 ريشة رياح قادمة لمحطة كهرباء بمدينة رأس غارب لتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادًا على طاقة الرياح، لصالح هيئة الطاقة الجديدة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما أوضح التقرير أن الحوض الثاني بميناء السخنة استقبل في فبراير الماضي، ثلاث سفن سياحية في الحوض الثاني بميناء السخنة، وهذه الرحلات هي الأولى من نوعها في استقبال الميناء ثلاث سفن سياحية ترسو على الرصيف في نفس اليوم واستقبال ما يقرب من ٣ آلاف سائح.

•كما أستقبل ميناء السخنة خلال عام 2022/2023 أول دفعة من سيارات المرسيدس بمختلف الموديلات داخل المركز اللوجيستي لمرسيدس-بنز بالمنطقة الصناعية ، ويعد هذا المركز هو أحد المراكز اللوجستية التي تهتم المنطقة الاقتصادية بتواجدها داخل نطاقها لتسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى الميناء للمنطقة الصناعية، تمهيداً لطرح هذه السيارات في السوق المحلية، وتبلغ مساحة المركز اللوجيستي لمرسيدس نحو 20 ألف متر مربع وتصل السعة التخزينية له 750 سيارة، وقد استقبل المركز اللوجيستي خلال الدفعة الأولى 69 سيارة مرسيدس بمختلف الأنواع، ويعمل المركز على خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات المستوردة، وخدمات الصيانة وقطع الغيار وغيرها.