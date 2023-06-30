«اقتصادية قناة السويس» تستعرض الاستثمارات الهندية في السخنة خلال عام

أكد تقرير الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لعام 2022/2023، تزامنًا مع احتفالات ثورة 30 يونيو ، أن الاستثمارات الهندية في منطقة السخنة تشمل إقامة مصنع فليكس بي إي تي مصر، والتي وضع حجر الأساس لمشروعها في مارس الماضي، لإنتاج البولي ايثيلين باستثمارات 110 ملايين دولار، داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، على مساحة 250 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية 30 ألف طن شهرياً، ما يوفر 700 فرصة جديدة على مساحة 125 ألف متر مربع.

الاستثمارات الهندية المرتقبة تصل إلى 8 مليارات دولار

وأكد التقرير أن اقتصادية قناة السويس تعاقدت علي استثمارات هندية جديدة بإجمالي 8 مليارات دولار، حيث تقيم شركة رينيو باور الهندية مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة، بطاقة 20 ألف طن سنوياً، قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنوياً ينفذ المشروع على مراحل، أولها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي سعة 150 ميغاوات مزود بـ570 ميغاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، وفي المرحلة التالية، سيتم التوسع لإنتاج 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر من خلال قدرة محلل كهربائي تبلغ 1.5 جيجاوات مزودة بـ5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، لتصل السعة الإجمالية للمشروع إلى 220 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن من المشروعات الهندية المرتقبة داخل منطقة السخنة تضم استثمارات مصنع شركة Abdos Labtech الهندية المتخصصة، بقيمة 30 مليون دولار في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، حيث يقع المشروع على مساحة 55 ألف متر مربع بمساحة للمرحلة الأولى نحو 20 ألف متر مربع، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر افتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024.

كما تطلق شركة بلاتينيوم الهندية مشروعها لصناعة المواد المضافة ومثبتات PVC الأول داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية أغسطس المقبل، بإستثمارات 20 مليون دولار على مرحلتين المرحلة الأولى لمساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار والثانية بمساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار.

وتشمل الإستثمارات الهندية المرتقبة إقامة منطقة تخزينية داخل ميناء السخنة لشركة فليكس الهندية لتخزين المادة الخام للبولي إيثيلين ومنتجاتها وخدمة مشروعها بالمنطقة الصناعية.

توطين صناعة الإطارات

وفي السياق نفسه،وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على مشروع لشركة كونكريت بلس لتصنيع الإطارات بمساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة داخل المطور شركة التنمية الرئيسية الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية، باستثمارات 750 مليون يورو، ويستهدف إنتاج 2.4 مليون إطار سنوياً لمركبات النقل والسيارات الملاكي ويوفر المشروع 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.